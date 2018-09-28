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Bitcoin yeniden 6 bin 500 doların üzerinde

28.09.2018 - 14:58
Bitcoin yeniden 6 bin 500 doların üzerinde

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin gündemde yer alan çeşitli kısıtlama ve yasaklama haberlerine karşın, kripto para birimleri ve teknolojisi kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla, piyasada dün görülen dalgalanma yerini artışa bıraktı ve Bitcoin 6 bin 500 doların üzerine çıktı.

Goldman Sachsin öncülük ettiği bir kaynak toplama etkinliğinde, sınır ötesi ödemeler kapsamında bankalara gerek kalmadan Bitcoin ile işlem gerçekleştirebilen Veem platformuna toplam 25 milyon dolar bağış yapıldı. Etkinliğe GV (eski adıyla Google Ventures), Kleiner Perkins, Pantera Capital, Silicon Valley Bank ve Trend Forward Capital da katıldı.

Gelişmelerin etkisiyle toplam 14,269 adet piyasada işlem gören ve 2,008 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.53lük bir artışla 6,777 dolara yükseldi ve 117 milyar 193 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.8ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.20 ile yalnızca Tether geriledi ve piyasadaki artış eğilimine yüzde 11.55 ile Cardano öncülük etti. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 3.45, yüzde 0.20 ve yüzde 0.02 ile sırasıyla yalnızca 36ncı sıradaki Steem, sekizinci sıradaki Tether ve 100üncü sıradaki Dai geriledi, yüzde 52.33 ile ise en çok 82inci sıradaki Gas arttı.

Artışa bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 12 milyar dolara denk gelen yüzde 5.6lık bir artışla 226 milyar 58 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 301 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 4.53

2.Ethereum yüzde 7.54

3.Ripple yüzde 4.54

4.Bitcoin Cash yüzde 7.07

5.EOS yüzde 7.44

6.Stellar yüzde 4.76

7.Litecoin yüzde 11.51

9.Cardano yüzde 11.55

10.Monero yüzde 5.65 artarken

8.Tether yüzde 0.20 düştü.


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