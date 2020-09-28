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Bitcoin yeniden 11 bin dolar sınırında

28.09.2020 - 11:26
Bitcoin yeniden 11 bin dolar sınırında | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05 artışla 10,902 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 201.72 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasalarında geçen hafta Perşembe günü 324.07 milyar dolar ile 325 milyar doların da altına kadar inen toplam piyasa hacmi, yeni haftaya 349.73 milyar dolar ile 350 milyar dolar sınırında başladı.

Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, geçen hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerilekten sonra toparlanarak 97.47 milyar dolara dönen 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte 91.51 milyar dolar düzeyine geriledi.

Toplam 7,192 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,270 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.7’sini Bitcoin oluşturuyordu.

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En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.05 artışla 10,902.78 dolar,

2.Ethereum yüzde 0.27 düşüşle 359.24 dolar,

3.Tether yüzde 1.00 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.39 artışla 0.24 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 3.25 artışla 230.26 dolar,

6.Binance Coin yüzde 0.26 artışla 26.56 dolar,

7.Chainlink yüzde 4.39 artışla 10.80 dolar,

8.Polkadot yüzde 0.01 düşüşle 4.32 dolar,

9.Cardano yüzde 6.52 artışla 0.10 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 0.75 artışla 0.15 dolardan işlem görüyordu.

Kripto para işlem platformu Paribu, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye Milli Komitesi ile çocukların geleceği için iş birliğine gittiğini duyurdu.

Buna göre, UNICEF Türkiye, Bitcoin ve Ethereum kripto para birimlerini Paribu üzerinden alabilecek, tutabilecek ve bağış kabul edebilecek. Bugüne kadar dünyada yalnızca ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransa'da bu uygulamayı hayata geçiren UNICEF, Türkiye ile beşinci ülkede bu imkana kavuşacak.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, UNICEF, dünya çapında her çocuğun tüm haklarına kavuşması için yürüttüğü faaliyetlerini sadece gönüllü bağışlarla gerçekleştiriyor. UNICEFin çalışmalarını desteklemek isteyenlere kripto parayla bağış olanağı sunarak yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyoruz. İş birliğimizle birlikte Türkiye'de bu konuda öncü bir adım atılıyor. En zor durumdaki çocuklar için yürütülen çalışmalara geleceğin finans dünyası üzerinden de katkı sağlama imkanı oluşturmaktan dolayı heyecan duyuyoruz dedi.


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