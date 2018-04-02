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Bitcoin yedi bin doların altında

02.04.2018 - 10:15
Bitcoin yedi bin doların altında

Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar sürerken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05lik artışına rağmen yedi bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Toplam 9,922 adet piyasada işlem gören 1,596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, geçen haftalardaki düşüş eğiliminin ardından son 24 saatte yüzde 1.05lik bir artışla altı bin 952 dolara yükseldi. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 117 milyar 861 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 45.5ini oluşturdu.

 Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 2.96lık bir artışla Litecoin ve yüzde 1.17lik bir artışla Stellar yükselirken, piyasadaki genel düşüş eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi 258 milyar 841 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 mliyar 826 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

 - Bitcoin yüzde 1.05

- Litecoin 2.96

- Stellar yüzde 1.17 artarken

- Ethereum yüzde 1.03

- Ripple yüzde 2.78

- Bitcoin Cash yüzde 2.79

- EOS yüzde 3.85

- Cardano yüzde 1.65

- NEO yüzde 3.32

- IOTA yüzde 4.46 düştü.


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