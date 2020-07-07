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Bitcoin tırmanışını sürdürüyor

07.07.2020 - 09:48 | Son Güncelleme :
Bitcoin tırmanışını sürdürüyor | Bitcoin Haberleri

Yeni haftanın başında 9 bin doların altını gören Bitcoin, sonradan toparlanarak yeniden 9 bin doların üzerine döndükten sonra tırmanışını sürdürdü ve 9 bin 300 dolar sınırına yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 20’si gerilerken, gerileyenlerin yalnızca bir tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı. Bu gelişmelerle, haftanın ilk günü 9 bin 100 dolar sınırına yükselen Bitcoin, Salı günün ilk saatlerinde bir ara 9 bin 375 doları gördükten sonra, 9 bin 300 doların altına çekildi. Kripto piyasalarının en büyük hacimli para birimi son 24 saatte yüzde 2.17 artışla 9 bin 286 dolara yükseldi.

Toplam 5 bin 696 kripto para biriminin işlem gördüğü 22 bin 684 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 24 milyar dolar artışla 52.59 milyar dolardan 76 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam piyasa hacmi 268.81 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 63.6’sını Bitcoin oluşturuyor.

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En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.17 artışla 9,286.34 dolar,

2.Ethereum yüzde 4.80 artışla 238.79 dolar,

3.Tether yüzde 0.09 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 5.40 artışla 0.18 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 7.31 artışla 239.22 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 20.58 artışla 186.16 dolar,

7.Litecoin yüzde 4.73 artışla 43.69 dolar,

8.Cardano yüzde 5.51 artışla 0.10 dolar,

9.Binance Coin yüzde 3.91 artışla 16.18 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 3.01 artışla 0.13 dolardan işlem görüyordu.

Kripto para piyasaları analistlerinin, piyasa gücünü ölçmek için kullanılan yaygın bir gösterge olan Göreceli Güç Endeksi (RSI) verilerine dayandırdıkları analizlerine göre Bitcoin fiyatı "yükselişe geçmeye başladı."

Çin başta olmak üzere makro piyasalarda olumlu hava oluşmaya başladığına dikkat çeken analistler, geleneksel piyasalardaki olumlu hava yavaş yavaş kripto para piyasalarına ve özellikle de Bitcoin piyasasına yansımaya başladı.


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