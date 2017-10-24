Bitcoin tarihinde bir ilk

Bitcoin`e dayalı türev işlemler başladı, talebin artması bekleniyor.

Bitcoin üzerine türev araçlar resmen işlem görmeye başlıyor. LedgerX resmi bitcoin borsasının açılışı Bitcoin tarihinde bir dönüm noktası olarak görülüyor. LedgerX'te Bitcoin'e dayalı opsiyon, swap ve forward işlemler yapılıyor.

İlk hatada yaklaşık 20 kurumsal yatırımcının alım satımlarıyla 176 swap ve opsiyon kontratı işlem gördü ve toplam hacim 1 milyon dolar oldu.

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New York merkezli LedgerX hem swap işlemleri yapmak hem de takas hizmeti sağlamak için düzenleyici kuruluşlardan aldığı lisanslarlar faaliyet gösteriyor.

BusinessHT'nin haberine göre LedgerX, Bitcoin'i emtia olarak kabul eden ABD vadeli işlemler komisyonundan (CFTC) Temmuz ayında faaliyet onayı almıştı.

BITCOIN TALEBİNİ ARTIRACAK

Bitcoin borsası, varlık yöneticileri, hedge fonlar, yatırım bankaları, aile ofisleri ve elbette bitcoin madencileri ile çalışmak için tanıtım kampanyaları yürütüyor. Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Manukyan, türev işlemlerle talebin artacağı görüşünü paylaştı.

Manukyan, "Bu önemli bir gelişme çünnkü Altın, Gümüş benzeri içinde fiziki olarak dayanağın kendisi bulunan ETF’lerin dışındaki tüm ETF’ler dayanak üzerine yazılmış türev ürünler barındırıyor. Yani sağlıklı bir türev piyasa makul bir ETF oluşumu yani geleneksel piyasa üzerinden çalışan paranın talebi anlamına gelecektir." dedi.

LedgerX'in yakın zamanda vadeleri uzatması ve Ethereum da dahil yeni kriptoparaları işlemlere dahil etmesi bekleniyor.

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