‹ Önceki Haber Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Sonraki Haber › 50 gün sonra ilk zam geliyor 50 gün sonra ilk zam geliyor

Bitcoin tarihinde bir ilk

24.10.2017 - 10:03

Bitcoin`e dayalı türev işlemler başladı, talebin artması bekleniyor.

Bitcoin üzerine türev araçlar resmen işlem görmeye başlıyor. LedgerX resmi bitcoin borsasının açılışı Bitcoin tarihinde bir dönüm noktası olarak görülüyor. LedgerX'te Bitcoin'e dayalı opsiyon, swap ve forward işlemler yapılıyor.

İlk hatada yaklaşık 20 kurumsal yatırımcının alım satımlarıyla 176 swap ve opsiyon kontratı işlem gördü ve toplam hacim 1 milyon dolar oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

New York merkezli LedgerX hem swap işlemleri yapmak hem de takas hizmeti sağlamak için düzenleyici kuruluşlardan aldığı lisanslarlar faaliyet gösteriyor.

BusinessHT'nin haberine göre LedgerX, Bitcoin'i emtia olarak kabul eden ABD vadeli işlemler komisyonundan (CFTC) Temmuz ayında faaliyet onayı almıştı.

BITCOIN TALEBİNİ ARTIRACAK

Bitcoin borsası, varlık yöneticileri, hedge fonlar, yatırım bankaları, aile ofisleri ve elbette bitcoin madencileri ile çalışmak için tanıtım kampanyaları yürütüyor. Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Manukyan, türev işlemlerle talebin artacağı görüşünü paylaştı.

Manukyan, "Bu önemli bir gelişme çünnkü Altın, Gümüş benzeri içinde fiziki olarak dayanağın kendisi bulunan ETF’lerin dışındaki tüm ETF’ler dayanak üzerine yazılmış türev ürünler barındırıyor. Yani sağlıklı bir türev piyasa makul bir ETF oluşumu yani geleneksel piyasa üzerinden çalışan paranın talebi anlamına gelecektir." dedi.

 LedgerX'in yakın zamanda vadeleri uzatması ve Ethereum da dahil yeni kriptoparaları işlemlere dahil etmesi bekleniyor.


Etiketler

  • bitcoin
  • CFTC
  • kripto para
‹ Önceki Haber Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Sonraki Haber › 50 gün sonra ilk zam geliyor 50 gün sonra ilk zam geliyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.350 Değişim: 0,04% Hacim : 1.321 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 107.313 24.10.2017 Yüksek 107.777
Açılış: 107.603
3,7147 Değişim: -0,03%
Düşük 3,7046 24.10.2017 Yüksek 3,7184
Açılış: 3,71595
4,3690 Değişim: 0,03%
Düşük 4,3590 24.10.2017 Yüksek 4,3713
Açılış: 4,36785
152,78 Değişim: -0,28%
Düşük 152,56 24.10.2017 Yüksek 153,31
Açılış: 153,22
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.