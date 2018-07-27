‹ Önceki Haber Yatırımcı sayısı 1,5 milyonu aştı Yatırımcı sayısı 1,5 milyonu aştı Sonraki Haber › Kuru kayısıya 4 liralık zam Kuru kayısıya 4 liralık zam

Bitcoin SEC sonrası sert düştü

27.07.2018 - 12:12
Bitcoin SEC sonrası sert düştü

Kripto para birimleri piyasalarında bir süredir etkisini gösteren artış eğilimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonunun (SEC) ünlü Bitcoin yatırımcıları Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin Bitcoin borsa yatırım fonu oluşturulması talebini reddetmesinin ardından yerini düşüşe bıraktı ve Bitcoin 8,000 doların altına geriledi.

Bitcoin yatırımlarının dışında Gemini isimli kripto para birimleri borsasının kurucuları Winklevoss kardeşlerin Bitcoin borsa yatırım fonu oluşturulması talebini SEC reddederken, komisyonun kararı piyasada ileride gerçekleştirilecek olası kripto para birimleri borsa yatırım fonlarının da aynı kararla karşı kalıp kalmayacağını düşündürdü.

DHA'da yer alan habere göre; SEC kararının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.67lik bir düşüşle 7,921 dolara geriledi ve 136 milyar 37 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 46.9unu oluşturdu.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Toplam 1,690 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.36 ile IOTA ve yüzde 0.18 ile Tether artarken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise 90ı geriledi.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 11 milyar dolara denk gelen yüzde 3.79luk bir düşüşle 290 milyar 200 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 739 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.67

Ethereum yüzde 3.15

Ripple yüzde 2.98

Bitcoin Cash yüzde 5.09

EOS yüzde 4.75

Stellar yüzde 10.61

Litecoin yüzde 3.95

Cardano yüzde 6.38 düşerken

IOTA yüzde 0.36

Tether yüzde 0.18 arttı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Yatırımcı sayısı 1,5 milyonu aştı Yatırımcı sayısı 1,5 milyonu aştı Sonraki Haber › Kuru kayısıya 4 liralık zam Kuru kayısıya 4 liralık zam
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.585 Değişim: 0,81% Hacim : 8.171 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.445 27.07.2018 Yüksek 95.977
Açılış: 94.903
4,8574 Değişim: -0,19%
Düşük 4,8420 27.07.2018 Yüksek 4,8831
Açılış: 4,8664
5,6660 Değişim: -0,11%
Düşük 5,6419 27.07.2018 Yüksek 5,6848
Açılış: 5,6721
191,09 Değişim: -0,12%
Düşük 190,34 27.07.2018 Yüksek 192,05
Açılış: 191,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.