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Bitcoin psikolojik seviyeden geriliyor! İşte son durum

29.06.2020 - 10:02 | Son Güncelleme :
Bitcoin psikolojik seviyeden geriliyor! İşte son durum | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, 10 bin dolar sınırını aştıktan sonra başlayan düşüşle 9 bin 102 dolar düzeyine kadar geriledi.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli para birimi Bitcoin 2 Haziran’da 10 bin 168 doları gördükten sonra başlayan düşüşle, yeni haftanın başında 9 bin 102 dolara kadar geriledi.

Toplam 5 bin 665 para biriminin işlem gördüğü 22 bin 651 kripto para piyasasındaki piyasa hacmi 258 milyar 402 milyon doları buldu. Bu piyasalardaki son 24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 229 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bitcoin ve genel olarak kripto para birimlerinde gözlenen düşüşler, özellikle Wall Street’teki düşüşlerle çakıştı. Başka bir deyişle, Bitcoin, birçok uzmana göre, standart piyasalar ile ciddi şekilde ilişkilendirilmeye devam ediyor.

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Kripto para piyasalarıyla ilişkilendirilen ABD hisse senedi piyasaları da, Covid-19 pandemisinde ikinci dalga tartışmalarının etkisiyle geçen hafta düştü ve S&P 500 Endeksi yaklaşık yüzde 4.5 düştü. Diğer büyük endeksler olan Nasdaq 100 ve Dow Jones Industrial Average (DJI) benzer düşüşler yaşadı.

Toplam 167 milyar dolarlık piyasa hacmi ile tüm piyasaların yüzde 64.8’ini oluşturan Bitcoin’den sonra gelen kripto para birimleri; Ethereum 224.87 dolar, Tether 1.0 dolar, XRP 0.177 dolar, Bitcoin Cash 221.80 dolar, Bitcoin SV 158.75 dolar, Litecoin 41.27 dolar, Binance Coin 15.44 dolar, EOS 2.36 dolar ve Cardano 0.082 dolar düzeyinde işlem görüyorlardı.


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