Bitcoin ile Rolls-Royce satışı başladı

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce Bitcoin ile araç satışına başladı. Bitcoin’deki yükselişe ilgi duyduğunu açıklayan Rolls-Royce’un sahibi bugün 55 Bitcoin’e bir Rolls-Royce sahibi olunabileceğini ifade etti.

Şimdilerde Houston'da bulunan bir Rolls-Royce bayisi, Bitcoin'i ödeme olarak kabul etmeye başladı. Bu durum kendisini Bitcoin'i kabul eden ilk bayi yapmasa da ilk 'Rolls-Royce' bayisi yapıyor.

Bitcoin'in şu anki değeri 6429$ yani 350.000$'lık bir Rolls-Royce alabilmek için 55 adet bitcoin'iniz olması yeterli.Bayi satış işlerini BitPay üzerinden yapacak.