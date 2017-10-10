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Bitcoin fiyatlarında yükseliş devam ediyor

10.10.2017 - 09:30

Bitcoin, geride kalan bir aylık sürecin en yüksek değerine ulaştı ve değerlenmeyi sürdürüyor.

4.538 dolar değere ulaşan dünyanın en popüler dijital para birimi Bitcoin, eylül ayından sonra ilk kez yeniden 4.500 dolar seviyesine çıkmış oldu. Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana değerlenen dijital para birimi an itibarıyla 16.999 TL fiyatla işlem görüyor.

Avrupa’da kripto para birimlerine karşı uygulanan resmi mesafe, Bitcoin’in yeni alternatiflerinin işini zorlaştırıyor. Avrupa, blok zinciri tabanlı çalışan dijital paralara karşı düzenlemeere daha elverişli alternatifleri devreye sokmayı planlıyor.​

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Dünyanın büyük bir bölümü Bitcoin’e hâlâ sıcak bakıyor. Brezilya’nın en büyük yatırım şirketlerinden XP Investimentos, yatırımcıları arasında Bitcoin ticaretini başlatmayı düşünüyor. Bu yılın nisan ayında Bitcoin’e tamamen yasal bir statü kazandıran Japonya’da faaliyet gösteren enerji dağıtıcısı Remixpointise müşterilerine faturalarını Bitcoin ile ödeme seçeneği sunmaya başladı.

Ekonominin küresel merkezi ABD’de devler dijital para atılımına hazırlanıyorlar. Morgan Stanley CEO’su James Gorman, dijital para biriminin bir geleceği olabileceğinden bahsederken, GoldmanSachs bir Bitcoin ticaret operasyonu kurmaya hazırlanıyor.


Etiketler

  • bitcoin
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  • kripto para
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