Bitcoin fiyatlarında dalgalanma sürüyor | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri genelindeki fiyat dalgalanmaları devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin ve altcoinlerdeki artışa rağmen Bitcoin'in hala 9 bin 500 dolar ile 9 bin 800 dolar aralığında hareket etmesiyle piyasada yatay bir seyir izlendi ve Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.79 artışla 9 bin 747 dolardan işlem gördü.

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yapılan çeşitli üst düzey açıklamalar ve Facebook'un kripto para birimi projesi Libra'ya yönelik endişelerle piyasadaki dalgalı seyir devam ediyor. Haber sunucusu Joe Kerne'nin CNBC'de yaptığı açıklamalarda Bitcoin blockchain protokolünün ikinci yarılanmasının (halving) Bitcoin fiyatında bir katalizör görevi görebileceğini söyledi. Kernen, altın ve gümüş fiyatlandırmalarına da değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

Altından ürettiğimiz ürünlerle, aynı miktarda altın üretmek 62 yılımızı alır. Aynı analizi Bitcoin, gümüş ve diğer başka bir şey ile yaparsanız da aynı akış metriğiyle karşılaşabilirsiniz. Gelecek yarılanmada Bitcoin'in altının olduğu noktaya yükseldiğini görebiliriz.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.79 artışla 9,747 dolara yükseldi ve 173 milyar 968 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.6'sını oluşturdu.

Toplam 2 bin 397 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 85'i yükseldi ve piyasada baş gösteren artış eğilimine yüzde 27.88 ile 16'ncı sıradaki Tezos öncülük etti.

En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 6.36 ile en çok Bitcoin Cash değer kazanırken, piyasadaki hafif toparlanmanın etkisiyle piyasa hacmi 269 milyar 592 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 195 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 2.79

Ethereum yüzde 2.46

Ripple yüzde 3.25

Bitcoin Cash yüzde 6.36

Litecoin yüzde 3.22

Binance Coin yüzde 2.24

Tether yüzde 0.03

EOS yüzde 2.06

Bitcoin SV yüzde 3.34

Stellar yüzde 1.86 yükseldi.