Bitcoin fiyatları zirveden geriledi | Bitcoin Haberleri

Hisse senedi piyasalarında, Covid-19 pandemisine bağlı büyük oynaklıkların yanında, Kanada’da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının da desteğinde 18,488 dolar ile üç yılın zirvesine tırmanan Bitcoin, gelen kar satışlarıyla 18,000 doların altına döndü.

Bitcoin’in, özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çeken analistlere göre, ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal’in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin’deki tırmanışı destekledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.07 düşüşle 17,768.59 dolara geriledi ve haftalık kazanımı yüzde 13.45 düzeyine çekildi. Bitcoin’in piyasa hacmi de, 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolar düşerek 329.56 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de son 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 497.58 milyar dolar ile yeniden 500 milyar doların altına döndü. Kripto para piyasalarında gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 86’sının değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

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Yoğun satışların etkisiyle, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 5 milyar dolar dolayında artışla 159.5 milyar dolardan, 165.88 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,716 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,095 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.3’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.07 düşüşle 17,768.59 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.62 düşüşle 474.99 dolar,

3.Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 3.65 düşüşle 0.29 dolar,

5.Chainlink yüzde 6.48 düşüşle 13.28 dolar,

6.Litecoin yüzde 1.98 düşüşle 73.41 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 3.20 düşüşle 247.71 dolar,

8.Polkadot yüzde 3.82 düşüşle 4.68 dolar,

9.Binance Coin yüzde 1.87 düşüşle 27.93 dolar,

10.Cardano yüzde 4.86 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu.

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