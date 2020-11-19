‹ Önceki Haber Gram altın fiyatında son durum Gram altın fiyatında son durum Sonraki Haber › Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek Bakan Karaismailoğlu: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek

Bitcoin fiyatları zirveden geriledi

19.11.2020 - 11:19 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatları zirveden geriledi | Bitcoin Haberleri

Hisse senedi piyasalarında, Covid-19 pandemisine bağlı büyük oynaklıkların yanında, Kanada’da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının da desteğinde 18,488 dolar ile üç yılın zirvesine tırmanan Bitcoin, gelen kar satışlarıyla 18,000 doların altına döndü.

Bitcoin’in, özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çeken analistlere göre, ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal’in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin’deki tırmanışı destekledi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.07 düşüşle 17,768.59 dolara geriledi ve haftalık kazanımı yüzde 13.45 düzeyine çekildi. Bitcoin’in piyasa hacmi de, 24 saatte yaklaşık 10 milyar dolar düşerek 329.56 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de son 24 saatte yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 497.58 milyar dolar ile yeniden 500 milyar doların altına döndü. Kripto para piyasalarında gelen satışlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 86’sının değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

##$HABER_1465554$##

Yoğun satışların etkisiyle, kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 5 milyar dolar dolayında artışla 159.5 milyar dolardan, 165.88 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,716 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,095 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.3’ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.07 düşüşle 17,768.59 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.62 düşüşle 474.99 dolar,

3.Tether yüzde 0.07 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 3.65 düşüşle 0.29 dolar,

5.Chainlink yüzde 6.48 düşüşle 13.28 dolar,

6.Litecoin yüzde 1.98 düşüşle 73.41 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 3.20 düşüşle 247.71 dolar,

8.Polkadot yüzde 3.82 düşüşle 4.68 dolar,

9.Binance Coin yüzde 1.87 düşüşle 27.93 dolar,

10.Cardano yüzde 4.86 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.313 Değişim: 1,41% Hacim : 55.420 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.278 19.11.2020 Yüksek 1.326
Açılış: 1.294
7,5515 Değişim: -2,13%
Düşük 7,5065 19.11.2020 Yüksek 7,7337
Açılış: 7,716
8,9561 Değişim: -2,12%
Düşük 8,8885 19.11.2020 Yüksek 9,1693
Açılış: 9,1502
451,77 Değişim: -2,66%
Düşük 448,78 19.11.2020 Yüksek 464,93
Açılış: 464,13
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.