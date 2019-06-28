‹ Önceki Haber Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'dan uyarı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'dan uyarı Sonraki Haber › Güncelleme alacak Huawei telefonlar belli oldu Güncelleme alacak Huawei telefonlar belli oldu

Bitcoin fiyatları tutunma çabasında

28.06.2019 - 10:45
Bitcoin fiyatları tutunma çabasında | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasasında düzeltme hareketinin etkisiyle Bitcoin'de görülen yüksek volatilite devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi 11 bin 500 dolar düzeylerinde tutunuyor.

Çeşitli küresel gelişmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatında görülen artış eğiliminin ardından piyasada düzeltme hareketinin etkileri görülmeye başladı. Bitcoin'in yanında piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 biriminde de görülen düşüş eğilimi piyasa hacmine de olumsuz yansıdı. Buna rağmen, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı tanıtması ve PricewaterhouseCooper LLP'nin hizmetlerine kripto para birimleri denetleme uygulaması eklemesiyle kripto para birimleri teknolojisi adaptasyonunun arttığı görülmüştü. Kapronasia şirketi finansal teknoloji danışma şirketi direktörü Zennon Kapron, Libra'nın ne kadar başarılı olmasından bağımsız olarak kesinlikle Bitcoin'e olan ilgiyi geri getiriyor dedi.

Gelişmelerin ardından Bitcoin son 24 saatte 7.36 düşüşle 11 bin 519 dolara gerilerken, 204 milyar 871 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62.4'ünü oluşturdu.

Toplam 2 bin 292 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü düştü ve söz konusu düşüşe yüzde 27.25 ile 77'nci sıradaki Insight Chain öncülük etti. En büyük 10'dan da yüzde 10.40 ile Bitcoin Cash düştü.

##$HABER_1455886$##

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi son 24 saatte 23 milyar dolara denk gelen yüzde 7.3 düşüşle 327 milyar 821 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 119 milyar 415 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 7.36

Ethereum yüzde 6.61

Ripple yüzde 5.80

Bitcoin Cash yüzde 10.40

Litecoin yüzde 4.46

EOS yüzde 9.79

Binance Coin yüzde 1.06

Bitcoin SV yüzde 3.47

Tether yüzde 0.28

Cardano yüzde 6.56 düştü.


‹ Önceki Haber Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'dan uyarı Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'dan uyarı Sonraki Haber › Güncelleme alacak Huawei telefonlar belli oldu Güncelleme alacak Huawei telefonlar belli oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.267 Değişim: 0,73% Hacim : 4.032 Mio.TL Son veri saati : 16:32
Düşük 95.532 28.06.2019 Yüksek 96.372
Açılış: 95.821
5,7684 Değişim: -0,07%
Düşük 5,7487 28.06.2019 Yüksek 5,7862
Açılış: 5,7725
6,5686 Değişim: -0,06%
Düşük 6,5549 28.06.2019 Yüksek 6,5824
Açılış: 6,5728
261,52 Değişim: -0,07%
Düşük 261,06 28.06.2019 Yüksek 264,44
Açılış: 261,70
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.