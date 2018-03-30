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Bitcoin fiyatları 2 ayın dibinde

30.03.2018 - 08:34
Bitcoin fiyatları 2 ayın dibinde

Bitcoin, Şubat başından bu yana ilk kez 7 bin doların altına geriledi.

 

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük dijital parası Bitcoin, Cuma sabahı Asya'daki işlemlerde Bloomberg fiyatlarına göre şubat başından bu yana ilk kez 7 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

Bitcoin'un 2018 yılındaki kayıpları yüzde 50 seviyesini aşarken, durum Ripple ve Litecoin gibi diğer kripto paralar için daha da kötü.

Küresel çapta düzenleyeci kurumların kripto para piyasası üzerindeki baskısı artarken, büyük sosyal medya platformları da kendilerini sektörden uzaklaştırıyor.

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Dijital para toplulukları için buluşma noktası olan sosyal haber sistesi Reddit Inc., artık ödemeleri Bitcoin cinsinden kabul etmeyeceğini açıkladı. Twitter Inc., -Facebook ve Google'ın ardından- Pazartesi günü kripto paraların halka arzına (ICO) ilişkin reklamları yasakladığını doğruladı.

Bloomberght'nin haberine göre; TF Global Markets baş piyasa analsiti Naeem Aslam, “Bitcoin yine satış baskısı altında ve toparlanma şansı düşük görünüyor.” dedi ve “Teknoloji devlerinin ICO yasaklarından bu yana önemli ölçüde düştü” şeklinde devam etti.

Bitcoin, TSİ 08:15'te yüzde 6,772.12 dolardan alıcı buldu. Ripple, 0.4855 dolardan, Ethereum ise 372.02 dolar seviyesinden işlem gördü. Litecoin, 113.93 dolar oldu.


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