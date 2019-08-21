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Bitcoin fiyatları 10 bin 500 doların altında

21.08.2019 - 11:56 | Son Güncelleme :
Bitcoin fiyatları 10 bin 500 doların altında | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında salı günü görülen dalgalanmanın yerini alan düşüş eğilimi sürerken, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 225 dolarla 10 bin 500 doların altına indi.

Piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, risk sermayesi şirketi ortaklarından Spencer Bogart, Bitcoin'in gelecekte bir güvenli liman haline geleceğini fakat olası bir ekonomik durgunlukta değer kaybedebileceğini söyledi. Bogart, Bloomberg'e verdiği röportajda parasal devalüasyonun Bitcoin'in fiyatını artırabileceğine dikkat çekerek, Uzun vadede Bitcoin'in kesinlikle bir güvenli liman haline geleceğini düşünüyorum. Parasal devalüasyon gibi riskler ışığında Bitcoin oldukça çekici görünüyor ve fiyatlarda son zamanlarda izlenen artışta da bunun etkili olduğunu düşünüyorum dedi.

Bunun yanında Bogart, olası bir ekonomik krizde Bitcoin fiyatının beklentilerin tersine yükselmeyebileceği uyarısını yaptı:

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Likidite kırılması veya yeni bir küresel finans dalgalanması gibi çok ciddi bir ekonomik kriz durumunda Bitcoin performansının fiyat açısından oldukça düşeceğine inanıyorum.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, TSİ 01:49'da 10 bin 824 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 5.34 düşüşle 10 bin 225 dolara geriledi ve 182 milyar 921 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.9'unu oluşturdu.

Toplam 2 bin 467 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 9.23, yüzde 2.10, yüzde 0.20, yüzde 0.13 ve yüzde 0.03 ile sırasıyla yalnızca Ethereum Classic, Bytecoin, USD Coin, TrueUSD ve Dai yükselirken, piyasadaki düşüşe de yüzde 11.94 ile 72'nci sıradaki Ren öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de yüzde 7.85 ile en çok Monero değer kaybetti.

Piyasadaki gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara denk gelen yüzde 5.6 düşüşle 265 milyar 581 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 169 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 5.34

Ethereum yüzde 5.85

Ripple yüzde 4.47

Bitcoin Cash yüzde 4.51

Litecoin yüzde 3.38

Binance Coin yüzde 4.23

Tether yüzde 0.44

EOS yüzde 2.67

Bitcoin SV yüzde 6.68

Monero yüzde 7.85 düştü


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