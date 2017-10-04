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Bitcoin fiyatında yeni senaryo!

04.10.2017 - 09:42

Bitcoin fiyatı yıl sonuna kadar 6.000 dolar seviyesine çıkabilir.

Çin'in kripto para borsalarını yasaklaması ile bir miktar sarsılan ancak bu sarsıntıyı yavaş yavaş üzerinden atan Bitcoin'in üçüncü çeyrekte yakaladığı güçlü yükselişi yıl sonuna kadar devam ettirmesi bekleniyor. Coindesk.com'un verilerine göre; Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 0,36 artışla 4335.50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Gatecoin yöneticisi Thomas Gluksmann, CNBC'ye yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının bu yıl sonuna kadar 5.000 dolar seviyesini aşarak 6.000 doları yakalayacağını öngördüğünü ifade ederken, CryptoCompare CEO'su Charles Hayter de Bitcoin fiyatının yıl sonundan önce 5.000 doları aşacağını tahmin etti.


Etiketler

  • bitcoin
  • güçlü yükseliş
  • Gatecoin
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