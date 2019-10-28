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Bitcoin fiyatı 9 bin 500 dolara yaklaştı

28.10.2019 - 16:09
Bitcoin fiyatı 9 bin 500 dolara yaklaştı | Bitcoin Haberleri

Facebook CEO'su Zuckerberg'ün ABD Temsilciler Meclisi'nde Libra'ya yönelik oluşan endişeleri giderme çabaları sonrası görülen toparlanmaya paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 9 bin 457 dolar ile 9 bin 500 dolara yaklaştı.

Kripto para birimleri piyasalarında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ün Finansal Hizmetler Komitesinde stablecoin projesi Libra'ya yönelik endişeleri giderememesiyle piyasada görülen düşüş eğilimi yeni haftada yerini artışa bıraktı. Zuckerberg, Libra'yı bir ödeme sistemi olarak oluşturduklarını belirterek, "Dolar oldukça güçlü bir konumda ve biz bunu engellemek istemeyiz. Biz bir banka değiliz" dedi.

Komite üyelerinin Libra'nın güvenilirliğine yönelik soruları kapsamında Zuckerberg, yalnızca Facebook adına konuşabileceğini ve Libra Birliğinin (Libra'yı destekleyen şirketlerin oluşturduğu bağımsız birlik) söz konusu kripto para birimini ABD yönetiminin onayı olmadan piyasaya sürmesi durumunda Facebook'un birlikten ayrılmak zorunda kalacağını söyledi. Zuckerberg ayrıca, bağımsız olarak tanımladığı Libra Birliği adına konuşamayacağının altını çizdi.

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Komite üyelerinden Sylvia Garcia, söz konusu oturumun ardından, "Bugün yeni bir şey öğrendik mi emin değilim, yalnızca birliğin artık bağımsız bir birlik olduğunu biliyoruz" yorumunu yaptı.

Söz konusu gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasasında görülen yatay görünüm, yeni haftada yerini artışa bıraktı. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.81 artışla 9 bin 457 dolara yükseldi ve 170 milyar 403 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68'ini oluşturdu.

Toplam 3 bin 47 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 84'ü yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 93.80 ile 40'ıncı sıradaki Bytom öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.01 ile yalnızca Bitcoin SV düşerken, Çin hükümetinin blockchain ve kripto para teknolojilerine yönelik çalışmaları hızlandıracağı açıklamalarıyla yüzde 24.85 ile de en çok TRON değer kazandı.

Kripto para birimlerindeki söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.8 artışla 250 milyar 720 dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 125 milyar 108 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.81

2.Ethereum yüzde 1.83

3.Ripple yüzde 0.27

4.Bitcoin Cash yüzde 4.90

5.Tether yüzde 0.17

6.Litecoin yüzde 3.34

7.EOS yüzde 7.51

8.Binance Coin yüzde 5.95

10.TRON yüzde 24.85 artarken

9.Bitcoin SV yüzde 0.01 düştü.


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