‹ Önceki Haber IEA: OPEC+ kısıntılarına rağmen stok fazlası öngörüyoruz IEA: OPEC+ kısıntılarına rağmen stok fazlası öngörüyoruz Sonraki Haber › Trump'tan Bitcoin ve Libra eleştirisi Trump'tan Bitcoin ve Libra eleştirisi

Bitcoin enerji tüketiminde İsviçreyi solladı

12.07.2019 - 15:50
Bitcoin enerji tüketiminde İsviçreyi solladı | Bitcoin Haberleri

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Kripto para birimi Bitcoin bir ülke olsaydı, dünyadaki en fazla enerji talep eden 41inci ülke olurdu denildi. Raporda ayrıca 2019 yılında Bitcoinin İsviçre’den daha fazla elektrik tüketeceği de öngörüldü.

 

Fiyat dalgalanmaları ve kripto para birimleri borsalarına yapılan saldırılarla gündemden düşmeyen Bitcoinin aşırı elektrik tüketimi de birçok kişi tarafından eleştiri konusu oluyor. Bu noktada Cambridge Üniversitesi tarafından kripto para birimleri ağının kullandığı elektriği belirleyen ve diğer kurumların elektrik kullanımıyla karşılaştıran yeni bir araştırma yapıldı.

Araştırma Bitcoinin yılda saat başına 61.76 terawatt elektrik kullandığını ve bu rakamla çoğu ülkeyi geride bıraktığını ortaya koydu. Çalışmada ayrıca Bitcoinin bir ülke olsaydı, dünyada en çok enerji talebine sahip olan 41inci ülke olacağı bildirildi. 2019 yılında Bitcoinin İsviçre’den daha fazla elektrik tüketeceği de öngörüler arasında yer aldı. Çekyada yıllık saat başına 62.34 terawatt elektrik kullanılırken, İsviçrede ise saat başına 58.46 terawatt olduğu ifade edildi.

MERKEZ BANKALARI YÜZLERCE KATINI TÜKETİYOR

##$HABER_1456208$##

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ekonomist Erkan Öz, Bitcoini enerji harcaması ile gündeme getiriyorsak, muadili olan sistemlerin ne kadar enerji, daha ötesinde ne kadar kaynak harcadığına bakmak gerekir. Bitcoin adeta otomatik küresel bir Merkez Bankası gibi çalışmaktadır. Tüm merkez bankaları gibi para üretir ve bu paranın nasıl üretileceğine dair bir para politikası ortaya koyar. Bitcoin muadili olan Merkez Bankaları ne kadar enerji tüketmektedir? Bunu da ölçmek gerekir. Sadece Amerikan Merkez Bankasını (FED) düşünsek, FEDin en az 12 şubesi, bu şubelere ait binalar, araziler vs. vardır. Bitcoin bina arazi vs. çok kıymetli kaynakları kullanmaz. Ayrıca FED bünyesinde binlerce insan çalışır. Bu insanların ücretleri, yiyecek, giyim, barınma vs bir dolu temel ihtiyacını da hesaba katmak gerekir. Bitcoin ise otomatik bir bilgisayar programıdır ve bünyesinde bir tek insan bile çalıştırmaz. FED dışında da dünyada yüzlerce Merkez Bankası bulunur. Yani kullanılan bina, arazi ve insan kaynaklarını hesaplarken yüzlerce katını hesaplamak gerekir dedi.

BİTCOİN DAHA AZ DOĞAL KAYNAK HARCIYOR

Bitcoin ayrıca çok ucuza büyük miktarlarda değerleri, sınır ötesi taşıyabilmek gibi bankaların ve uluslararası ödeme şirketlerinin bir çok işlevini de yerine getirir ki, bu durumda Bitcoinin harcadığı enerjiyi binlerce banka ve firmanın harcadıkları enerji, bina, arazi, doğal kaynaklar ve insan kaynağı ile de kıyaslamak gerekir ifadesini kullanan Erkan Öz, Dünya çapında yüz binlerce insanın çalıştığı, binlerce kuruluşun harcadığı kaynakların Bitcoinden çok daha fazla olacağı aşikardır. Bitcoin muadillerine göre hem daha verimli, hem de daha az doğal kaynak harcayan bir sistemdir değerlendirmesinde bulundu.

OPERASYONLAR İZLANDAYA TAŞINIYOR

Öte yandan bazı Bitcoin madencileri enerji masaflarının daha düşük olması sebebiyle operasyonlarını İzlandaya taşıyor. Madencilerin İzlandayı tercih etmesinin sebebi ise makul fiyatlı jeotermal enerji sağlanmasının yanı sıra İzlandanın soğuk bir ülke olması ve bu nedenle çalıştırılan yüksek sayıda bilgisayarı soğutmak için ayrıca maliyet oluşmaması.


‹ Önceki Haber IEA: OPEC+ kısıntılarına rağmen stok fazlası öngörüyoruz IEA: OPEC+ kısıntılarına rağmen stok fazlası öngörüyoruz Sonraki Haber › Trump'tan Bitcoin ve Libra eleştirisi Trump'tan Bitcoin ve Libra eleştirisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.098 Değişim: -2,32% Hacim : 6.930 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.855 12.07.2019 Yüksek 99.871
Açılış: 99.461
5,7057 Değişim: 0,57%
Düşük 5,6677 12.07.2019 Yüksek 5,7791
Açılış: 5,6734
6,4271 Değişim: 0,44%
Düşük 6,3817 12.07.2019 Yüksek 6,4989
Açılış: 6,3991
258,76 Değişim: 1,03%
Düşük 255,94 12.07.2019 Yüksek 261,44
Açılış: 256,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.