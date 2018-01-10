Bitcoin, dolara rakip olur mu?

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, bitcoin'in dolar için güvenilir bir rakip olmasını beklemediğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Sanal paraların ne anlama geleceğini çözmeye çalışmanın daha başlarında olduğunuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu. Kashkari, öte yandan bu sanal paraların ve arkasındaki teknolojinin refahın tüm dünyaya dağıtılması konusunda yardımcı olmasının mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

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Minneapolis Fed Başkanı, enflasyonun inatçı bir şekilde düşük kaldığını ve şu anda çok düşük enflasyonun çok yüksek enflasyondan daha fazla endişe kaynağı olduğunu sözlerine ekledi. Kashkari, enflasyonun tüm gelişmiş ülkelerde düşük olduğu gerçeğinin "bize, hey, bu muhtemelen gerçek bir sinyal" dediğini belirtti.

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