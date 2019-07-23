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Bitcoin bu açıklamalarla geriledi

23.07.2019 - 14:16 | Son Güncelleme :
Bitcoin bu açıklamalarla geriledi | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimlerine yönelik yorumların devam etmesiyle piyasada etkili olan düşüş eğiliminin ardından Bitcoin 10 bin 74 dolara kadar geriledi.

Malta merkezli kripto para birimleri borsası Binance CEOsu Changpeng Zhao, ABD Başkanı Donald Trumpın kripto para birimleri hakkındaki yorumlarının olumsuz olmadığını öne sürdü.

Trump, geçen hafta resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda kripto para birimlerinin büyük bir hayranı olmadığını belirtmiş ve Facebookun kirpto para birimi Libraya da değinerek, Facebookun dijital hizmet vermek istiyorsa, ABDli diğer bankalarla aynı yaptırım ve kurallara uyması gerektiğini vurgulamıştı.

(Kripto para birimleri hakkında) Trump şu ana kadar henüz olumlu veya olumsuz bir yorum yapmadı. Hatta kripto para birimleri hakkında Twitterdan paylaşım yapmış olması, ABD Başkanının kripto para birimleri hakkında konuşuyor olması, iyi bir şey, diyen Zhao, kendisinin de en kötü senaryo olarak yorumladığı ABDnin kripto para birimlerini yasaklaması durumunda bunun endüstriyi dağıtmayacağını söyledi. Zhao, şunları söyledi:

Kripto para birimleri herhangi bir ülkeye rağmen hayatta kalacak. Bitcoini yasaklamak isteyen bütün ülkeler, vatandaşlarının kripto para birimlerine daha fazla yönelmesine sebep oluyor.

Zhaonun yorumları piyasadaki kötümser seyir üzerinde etkili olmazken, piyasanın en yüksek hacimli, kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.97 düşüşle 10,074 dolara geriledi ve 179 milyar 658 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.2sini oluşturdu.

Toplam 2,365 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 86sı düştü ve söz konusu düşüş eğilimine yüzde 14.85 ile 11inci sıradaki TRON öncülük etti.

En yüksek hacimli 10 birimden de son 24 saatte yüzde 7.73 ile en çok Litecoin değer kaybetti.

Bitcoindeki düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara karşılık gelen yüzde 4.55 düşüşle 275 milyar 569 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 54 milyar 166 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 4.97

Ethereum yüzde 5.51

Ripple yüzde 4.62

Litecoin yüzde 7.73

Bitcoin Cash yüzde 4.41

Binance Coin yüzde 4.56

Tether yüzde 0.02

EOS yüzde 6.84

Bitcoin SV yüzde 0.31

Stellar yüzde 5.90 düştü. 


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