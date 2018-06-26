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"Bitcoin bir coşku salgını"

26.06.2018 - 16:24
"Bitcoin bir coşku salgını"

Nobel ödüllü ekonomist Shiller, “Bitcoin bir coşku salgınıdır” dedi.

Nobel ödüllü ekonomist Robertt Shiller, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Ulus devletin tehdit altında bulunduğunu savunan Shiller, “Şu anda bir öfke siyasetine sahibiz” dedi ve ABD'lilerin öfke söylemlerinden yorulduğunu ifade etti.

Nobelli ekonomist, sistemin şirketleri kısa vadeli düşünmeye teşvik ettiğini belirtti.

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Kripto para Bitcoin'un “önemli bir sosyal olgu” olduğunu belirten Shiller, “Bitcoin bir coşku salgınıdır” dedi. Shiller, Bitcoin'un nesille ve coğrafi bölgeyle ilgili olduğunun altını çizdi.


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