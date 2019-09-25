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Bitcoin 9 bin dolar seviyesinin altını gördü

25.09.2019 - 15:00 | Son Güncelleme :
Bitcoin 9 bin dolar seviyesinin altını gördü | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hash rate'in'deki (Belirli bir süre içinde, bir Bitcoin sağlayıcı tarafından yapılan çıkarımların sayısı) rekor düşüşün ardından, son 24 saatte 8 bin 548 dolara 9 bin dolar destek düzeyinin altına indi.

Bitcoinist.com'da yer alan haberde, Bitcoin hash rate'in'in 23 Eylül'de yüzde 40 düşerek rekor düzeyde azalmasıyla Bitcoin fiyatında da Hazirandan bu yana görülmeyen düzeyler izlendi.

Bitcoin hash rate'in'in yüksek olması, Bitcoin fiyatı üzerinde de olumlu etki oluşturuyor. Bitcoin hash rate in'in düşük olması da, Bitcoin madenciliği sektöründe, artan rekabete paralel olarak zorluklar yaşandığına işaret ediyor.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte 1255 dolara denk gelen yüzde 12.63 düşüşle 8 bin 548 dolara geriledi ve 153 milyar 502 milyon dolarlık piyasa hacmiyle de piyasanın yüzde 68.8'ini oluşturdu.

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ABD merkezli yatırım şirketi Euro Pacific Capital CEOsu Peter Schiff de, söz konusu düşüşe paralel olarak Bitcoin'in 4 bin dolar düzeylerine kadar gerileyebileceğini belirtti. Schiff resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Bitcoin sonunda aylardır takip ettiği azalan üçgenin destek düzeyinin altına indi. Bu oldukça düşüş eğilimli teknik bir döngü. (Bitcoin'in) 4 bin dolara hatta daha altına inmesi riski oldukça büyük!"

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak toplam 2 bin 895 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 6.04 ve yüzde 0.78 ile sırasıyla yalnızca Crypterium ve Statis Euro yükselirken, piyasadaki düşüş eğilimine de yüzde 28.40 ile 37'nci sıradaki V Systems öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 22.64 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

Piyasadaki seyre paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte 34 milyar dolara denk gelen yüzde 15.24 düşüşle 223 milyar 39 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 98 milyar 395 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 12.63

Ethereum yüzde 15.39

Ripple yüzde 11.09

Tether yüzde 0.19

Bitcoin Cash yüzde 21.99

Litecoin yüzde 15.29

EOS yüzde 22.04

Binance Coin yüzde 17.64

Bitcoin SV yüzde 22.64

Stellar yüzde 14.33 düştü.


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