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Bitcoin 7 bin doların üzerinde

03.09.2018 - 15:35
Bitcoin 7 bin doların üzerinde

Kripto paralarda Bitcoin 7 bin doların üzerinde seyrediyor. CME'de işlem gören Bitcoin vadelileri yüzde 2.6 yükseldi.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, Cuma günü New York saatiyle 17:00'den itibaren yüzde 2.7 yükseldi. Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre, 7,195 dolar ile 7,327 dolar arasında dalgalanan dijital para, TSİ 14:24'te 7,234.84 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Bitcoin geçtiğimiz hafta yüzde 7.7 yükseldi. 2018'de yüzde 50 değer kaybeden Bitcoin, 18 Aralık 2017'de görülen 19,511 dolarlık rekorunun yüzde 63 altında bulunuyor.

CME'de işlem gören 28 Eylül vadeli Bitcoin kontratları, 1,079 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.6 artarak 7,230 dolara yükseldi. Önceki seansın tamamında hacim 4,632 kontrat seviyesinde gerçekleşti. CME'de her kontrat 5 Bitcoin temsil ediyor.

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Cbie'de işlem gören 19 Eylül vadeli kontratlar ise 81 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.7 artarak 7,235 dolar oldu. Bir önceki seansın tamamında işlem hacmi 2,647 kontrat idi. Cboe'de her kontrat 1 Bitcoin temsil ediyor.

Diğer dijital paralarda Ripple, yüzde 1.7 düşerek 33 cent seviyesinden alıcı bulurken, Ethereum yüzde 2.4 düşerek 286.68 dolar oldu. Litecoin yüzde 0.8 ekside 64.86 dolardan işlem gördü.


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