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Bitcoin 6500 doları aştı

02.11.2017 - 09:07

CME’nin, Bitcoin’i vadeli işlemlerde kullanacağı açıklaması sanal paranın değerini 6500 doların üzerine çıkardı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük Döviz Borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası), bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin’in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurdu. Yatırımcılar arasında ve finans dünyasında Bitcoin’in saygınlığını artıracak olan bu haberin ardından Bitcoin’in değeri 6500 doları geride bıraktı. Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon Borsası işletmecisi de olan CME Group gibi bir finans devinin Bitcoin vadeli işlemlerine başlayacağını açıklaması, Bitcoin’in geleceğine yönelik önemli bir destek olarak algılandı.

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Hesaplamalara göre Bitcoin bu yıl yüzde 573 oranında yükselirken finans dünyasında büyük sükse yaptı. Ancak Bitcoin’in asıl baş döndürücü çıkışı son beş yılda yaşandı. Gazete Habertürk'ün haberine göre; sanal para 2012’den günümüze yüzde 102 bin değerlenerek tarihin en büyük finansal spekülasyonlarından biri haline geldi.

“Dijital para”, “kripto para” gibi adlarla da anılan sanal paraların geleneksel paralardan başlıca farkı, hükümetler tarafından kontrol edilememesi olarak dikkati çekiyor. Sanal paralara ilişkin işlem kayıtları, merkezi bir dosya yerine, her işlemin onaylandığı küresel bir muhasebe defteri gibi çalışan blok zincirinde yer alıyor ve ağdaki bütün bilgisayarlara dağıtılıyor.

YASAKLAR İYİ GELDİ

Daha önce Çin, Rusya, Vietnam gibi ülkelerin sanal paralara yasak getirmesine rağmen Bitcoin’in her yasak sonrası değeri yükseldi.

 


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