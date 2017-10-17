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Bitcoin 6.000 dolar sınırından geri geldi

17.10.2017 - 10:40

Kripto para Bitcoin, son 1 ayda yaşanan hızlı yükselişte biraz soluklanmak isteyen yatırımcıların satışları ile bugün bir miktar geriledi.

Bitcoin'in fiyatı 6.000 dolar sınırından geri geldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 1,76 kayıpla 5652,89 dolar seviyesinde. 14 Eylül'de 3.226 dolar seviyesinin görülmesinden bu yana yukarı hareketini devam ettiren Bitcoin, dün Cuma günü 5.850 dolar seviyesini test etmişi.

Bitcoin fiyatı son 1 haftada yüzde 19 ve son 1 ayda yüzde 52 yükseldi.
 
Bank of America ML analisteri dün yayınladıkları bir araştırma notunda, "Kripto para dünyasın dinamik, inovatif ve aşırı oynak. Bu ortamda kripto paralar için doğru bir değer hesaplamak imkansız olabilir" dedi.

BofA ML analistleri kripto para piyasasının önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceğinin hala çok belirsiz olduğunu da vurguladılar.


Etiketler

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  • kripto para birimleri
  • Bank of America ML
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