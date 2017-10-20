Bitcoin 25 bin dolara çıkacak

Bazı kurumların Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında yaptığı balon uyarılarına karşın yatırımcının bir varlık sınıfı olarak Bitcoin`e giderek daha ilgili hale geldiği görülüyor.

Finans piyasalarında en önemli psikolojik güçlerden birini ‘treni kaçırma korkusu’dur. Bazı kurumların Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında yaptığı balon uyarılarına karşın yatırımcının bir varlık sınıfı olarak Bitcoin’e giderek daha ilgili hale geldiği görülüyor. Bu yıl içinde fiyatı beş kattan fazla artarak 5.500 doları aşan Bitcoinin 5 yıl içinde 25 bin dolara ulaşacağı iddia ediliyor.

UBS'E GÖRE SPEKÜLATİF BİR BALON

Dünya'dan Evrim Küçük'ün habere göre; bu hafta içinde Bitcoin ile iki karşı cephe bir kez karşı karşıya geldi. İsviçreli finans kuruluşu UBS’e göre Bitcoin gibi kripto paralar “spekülatif bir balon”lar ve gerçek para birimleri haline gelmeleri muhtemel değil. Goldman Sachs yolladığı notta Bitcoin gibi para birimlerinin ‘yeni altın’ olmadığını ve değerli metallerin hala uzun vadeli en iyi tasarruf aracı olduğunu bildirdi.

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KRİPTO PARALAR İÇİN HEDGE FON KURULACAK

Ancak girişim sermayesi fonu Spice’ın kurucularından Ami Ben-David, son 12 ay içinde geleneksel finans çevrelerinin Bitcoin ile ilgili algısında bir değişiklik olduğunu söylüyor. Ben-David, ‘treni kaçırmak’ istemeyen finansçıların Bitcoin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istediğini belirtiyor ve Bitcoinin artık Wall Street ile Londra’da bir varlık sınıfına terfi ettiğini ifade ediyor. Hukuk firması Davis Polk’un ortaklarından Joe Hall da, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda Bitcoin ile ilgili bilgi vermek amacıyla bir telekonferans düzenlediklerini ve fon yöneticilerinin Bitcoin için artan yatırımcı talebini karşılamanın yollarını aradığını kaydetti. Diğer yandan hedge fon yöneticisi Mike Novogratz, kripto para işlemleri için bir hedge fon kurmayı planlıyor. Bu ilginin de fiyatlara hızlı bir yükseliş olarak yansıması bekleniyor.

Analistler Bitcoinin 2018 ortalarında 6.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Uzun vadede ise fiyat beklentileri çok daha iddialı. FundStrat Global Advisor’ın kurucularından Tom Lee, Bitcoin fiyatının 5 yıl içinde 25.000 dolara ulaşacağı tahmininde bulundu. Lee, Businessinsider’a yaptığı değerlendirmede, uzun vadeli değerleme modeline göre, Bitcoin'in altını yerini alabileceğini savunuyor. Lee, gelecekte tüm işlerin dijital ortamda yürütüleceğini ve yedi yıldır ‘hack’lenmemiş olan kişisel olarak şifrelenmiş kripto paraların böyle bir ortamda çık kıymetli hale geleceğini dile getiriyor. ‘Kişisel bilgilerimiz altın gibi değerli ise, Bitcoin de bizim için altındır’ diyen Lee, “9 trilyon dolarlık altın pazarı, yatırımda belli bir jenerasyon için tasarruf aracı oldu. Gelecek nesillerin de Bitcoin'i tasarruf aracı olarak göreceğini düşünüyoruz. Altın pazarının sadece yüzde 5’i kadar yatırım çekse, Bitcoin'in fiyatı 25.000 dolara çıkar” şeklinde konuşuyor.

ORTA VADEDE 6.000 DOLAR BEKLENİYOR

Şu anda piyasada 1.000’in üzerinde farklı kripto para bulunuyor ve Bitcoin bunların en bilineni, piyasa değeri en yüksek olanı ve son birkaç haftada fiyatı yüzde 50’den fazla arttı. Bu hafta UBS yayınladığı raporda, “Kripto paraların değerlerinde son aylarda görülen keskin artışın spekülatif bir balon olduğunu düşünüyoruz. Bu kripto paraların bir gün ana akım para birimi haline gelmeleri oldukça kuşkulu” ifadelerini kullandı. UBS, şirketler ve bireylerin vergilerini hükümetlerin çıkardıkları para cinsinden ödemeleri ihtiyacı ve kripto paraların sınırsız arz imkanlarının kripto paraların genele yaygın şekilde kullanıma girmelerinin önünde ciddi engellerler olduğunu savundu.

GOLDMAN: BİTCOİN 'YENİ ALTIN' DEĞİL

Goldman Sachs yolladığı notta Bitcoin gibi para birimlerinin ‘yeni altın’ olmadığını ve değerli metallerin hala uzun vadeli en iyi tasarruf aracı olduğunu söyledi. Goldman Sachs müşterilerine yolladığı notta portföylerde altın tutmanın neden daha yararlı olduğuna dair yorumlarda bulundu. Değerli metallerin uzun vadeli en iyi tasarruf araçları olduğunu belirten kurum, bazılarının Bitcoin’i ‘dijital altın’ olarak görmesine de karşı çıktı. Goldman, Bitcoin'in hack’lenmeye karşı “hassas” olduğunu, fiyatlarda yüksek volatilite olduğunu vurguladı.

Sanal para birimlerinin regülasyon riskleri olduğunu da belirten Goldman buna örnek olarak da Çin’deki son Bitcoin yasağını gösterdi. Kriz dönemlerinde kripto paraların yeni yapıya bürünebileceği, geçen yaz Bitcoin ve Bitcoin Cash olmak üzere iki farklı kripto para biriminin ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Goldman altındaki günlük volatilitenin daha az olduğunu dile getirerek 2017’de Bitcoin’deki volatilite altının yaklaşık 7 katı olduğuna dikkat çekti. Kurum “Kripto paralar son dönemdeki popülaritesine rağmen ‘yeni altın’ değil” açıklamasına yer verdi. Spot altın bu yıl yüzde 10’un üzerinde yükselirken sert dalgalanmalar yaşayan sanal para birimi Bitcoin yüzde 400’ün üzerinde değerlendi.

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