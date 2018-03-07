Bitcoin 11 bin doların altında geriledi

Günlerdir 11 bin doların üzerinden tutunmaya çalışan Bitcoin bugün düşüşe geçti! Diğer sanal paralar da değer kaybediyor.

Günlerdir 11 bin doların üzerinden tutunmaya çalışan Bitcoin bugün düşüşe geçti. Dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin şu sıralar 11 bin doların altına gerileyerek 10 bin 911 dolar seviyesini gördü.



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Ethereum da aynı şekilde gerileyerek şu sıralar günlük bazda yüzde 3,49 düşüşle 3 bin 184 dolardan işlem görüyor.

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