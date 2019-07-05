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Bitcoin 11 bin doların altına geriledi

05.07.2019 - 10:56 | Son Güncelleme :
Bitcoin 11 bin doların altına geriledi | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında perşembe günü görülen toparlanmanın yerini yeniden düşüşe bırakmasıyla piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 11 bin doların altına indi.

Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin'deki yüksek dalgalanmanın etkisiyle altcoinlerde de değer kaybı görüldü. Facebook'un kripto para hamlesi sonrası yılın rekor düzeylerini gören Bitcoin'e yönelik kurumsal ilginin artmasına rağmen ABD ve Çin arasındaki ateşkesin etkisiyle yatırımcıların yeniden hisse senetlerine yöneldikleri görüldü. Buna paralel olarak eToro analisti Mati Greenspan, Bitcoin'in altın gibi güvenli liman yatırım araçlarıyla daha paralel hareket ettiğine dikkat çekti. Greenspan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Paralellikler hala çok düşük düzeyde olsa da Bitcoin gün geçtikçe finansal piyasalara daha fazla entegre oluyor gibi görünüyor. Sanırım Bitcoin'in dış faktörlere yanıt vermeye başladığını görüyoruz dedi. 

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.36 düşüşle 10 bin 987 dolara geriledi ve 195 milyar 58 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 62'sini oluşturdu.

Bitcoin'deki düşüşe paralel olarak en yüksek hacimli 100 biriminden 75'i değer kaybederken, düşüşe yüzde 17.68 ile 72'nci sıradaki Metaverse öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 1.33 ile yalnızca Binance Coin yükseldi. 

Mevcut düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 17 milyar dolara denk gelen yüzde 5.3 düşüşle 315 milyar 411 milyon dolara indi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 74 milyar 974 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 6.36

2.Ethereum yüzde 2.89

3.Ripple yüzde 5.02

4.Litecoin yüzde 2.66

5.Bitcoin Cash yüzde 4.02

6.EOS yüzde 3.55

8.TEther yüzde 0.06

9.Bitcoin SV yüzde 1.56

10. TRON yüzde 3.37 düşerken

7.Binance Coin yüzde 1.12 yükseldi.


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