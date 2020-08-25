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Bitcoin 11 bin 700 doların üzerinde

25.08.2020 - 14:17
Bitcoin 11 bin 700 doların üzerinde | Bitcoin Haberleri

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.18 artışla 11,705.15 dolara yükseldi; böylece, piyasa hacmi de 216.19 milyar dolara çıktı.

Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 40’ının değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi Pazartesi günü indiği 364.63 milyar dolardan biraz toparlanarak 366.7 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında, Çarşamba günü 111.71 milyar dolar düzeyinde olan 24 saatlik işlem hacmi, Pazartesi günü 80 milyar doların da altına, 77 milyar dolara kadar indikten sonra toparlanarak, 83.98 milyar dolar ile yeniden 80 milyar doları aştı.

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Toplam 6,570 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,671 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59’unu Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.18 artışla 11,705.15 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.32 artışla 402.37 dolar,

3.XRP yüzde 0.47 artışla 0.28 dolar,

4.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.60 düşüşle 287.34 dolar,

6.Chainlink yüzde 1.06 düşüşle 15.05 dolar,

7.Litecoin yüzde 0.29 artışla 61.43 dolar

8.Bitcoin SV yüzde 2.75 artışla 201.55 dolar,

9.Cripto.com Coin yüzde 0.95 artışla 0.17 dolar,

10.Binance Coin yüzde 0.70 artışla 22.38 dolardan işlem görüyordu.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) yeni raporuna göre 2020, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) ardındaki ivmenin gerçekten güçlendiği yıl oldu.

Cointelegraph’ın haberine göre, BIS’in 24 Ağustos’ta yayınlanan yeni raporunda küresel CBDC araştırma ve geliştirme çalışmalarının durumunu, teknik yaklaşımları ve politika tutumlarını analiz etti. Kapsamlı araştırma, 16 binin üzerinde merkez bankasının son yıllardaki konuşmalarından yararlandı ve mevcut CBDC tasarımlarını ve çeşitli ülkelerin yeni modeli benimsemesinin ardındaki motivasyonlarını değerlendirdi.

Raporun yazarlarına göre, merkez bankalarının CBDC oluşturup oluşturmamasıyla ilgili yaklaşımlar, son yıllarda önemli bir değişiklik gösterdi. BIS’in verilerine göre 2020 yılında dünya genelinde CBDC aramaları, Bitcoin ve Libra aramalarını geride bıraktı.


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