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Bitcoin 11 bin 500 doların altında

12.08.2019 - 12:30
Bitcoin 11 bin 500 doların altında | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında devam eden dalgalı seyre paralel olarak Bitcoin 11 bin 384 dolarla 11,500 dolar düzeyinin altına, piyasa hacmi de 295 milyar 778 milyon dolara indi.

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik çeşitli yaptırım açıklamaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle piyasa genelinde geçen hafta görülen toparlanmanın yeniden bozulmaya başladığı izlendi.

Aralarında G7 ülkelerinin de bulunduğu 15 hükümetin kripto para işlemlerini gözlemeyi planladığı duyuruldu. Nikkei'in haberine göre Mali Eylem Finans Gücünün (FATF) 2020 yılına dek tasarlayacağı enstitünün birkaç yıl içinde operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Proje kara para aklama ve terörün finansmanının engellenmesini hedeflerken, henüz kripto paralarla yapılan işlemleri gözlemleyen uluslararası bir oluşum bulunmuyor.

Bunun yanında ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'le anlaşmaya yapmaya hazır olmadığı açıklamasının ardından belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.79 düşüşle 11 bin 384 dolara geriledi ve 203 milyar 435 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,440 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.29, yüzde 1.22 ve yüzde 3.35 ile sırasıyla yalnızca Litecoin, Binance Coin ve EOS yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 53'ü düştü ve yüzde 6.98 ile en çok 73'üncü sıradaki ABBC Coin değer kaybetti.

Bitcoin'in 11 bin 500 doların altına gerilemesine paralel olarak piyasa hacmi de son 24 saatte yüzde 2.7 düşüşle 295 milyar 778 milyon dolara indi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 55 milyar 322 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.79

2.Ethereum yüzde 0.76

3.Ripple yüzde 0.88

4.Bitcoin Cash yüzde 0.08

7.Tether yüzde 0.14

9.Bitcoin SV yüzde 1.14

10.Monero yüzde 2.19 düşerken

5.Litecoin yüzde 1.29

6.Binance Coin yüzde 1.22

8.EOS yüzde 3.35 yükseldi.


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