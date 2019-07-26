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Bitcoin 10 bin doların altında

26.07.2019 - 12:03
Bitcoin 10 bin doların altında | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarında perşembe günü görülen hafif toparlanmanın yerini tepki satışlarının ardından yeniden düşüş eğilimi aldı ve Bitcoin'in 9 bin 737 dolarla 10 bin doların altına inmesiyle piyasa hacmi de 269 milyar 84 milyon dolarla 270 milyar doların altına geriledi.

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin fiyatında görülen kısa dönemli dalgalanmanın etkisiyle baş gösteren ayı piyasası, piyasanın genelinde etkili oldu. FxStreet'te yazdığı analizde Tanya Abrosimova, Bitcoin kesişim düzeylerine bakıldığında piyasanın ayıların kontrolünde olduğunun görüldüğünü belirtti. Mevcut fiyatın üzerindeki düzeylerin, güçlü destek düzeyleriyle dolu olduğunu ve bu sebeple Bitcoinin 10 bin doların üzerinde uzun süreli olarak tutunamadığını vurgulayan Abrosimova, mevcut fiyatın altındaki düzeylerde ise teknik destek düzeylerinin daha az sayıda olduğunu ve bu sebeple ayıların piyasaya hakim olduğunu yazdı.

DHA'nın haberine göre; Abrosimova'nın analizine paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.46 düşüşle 9 bin 737 dolara geriledi ve 173 milyar 707 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.6'sını oluşturdu.

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Toplam 2 bin 387 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 85'i düştü ve bu düşüşe yüzde 14.74 ile 99'uncu sıradaki U Network öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 6.08 ile en çok Bitcoin SV değer kaybetti.

Bitcoin'in yanında altcoinlerde de ayı piyasalarının hakim olmasıyla piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 2.9 düşüşle 269 milyar 84 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 49 milyar 105 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.46

Ethereum yüzde 3.16

Ripple yüzde 2.29

Litecoin yüzde 2.81

Bitcoin Cash yüzde 2.82

Binance Coin yüzde 2.40

EOS yüzde 1.82

Tether yüzde 0.43

Bitcoin SV yüzde 6.08

Stellar yüzde 2.81 düştü


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