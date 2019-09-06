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Bitcoin 10 bin 500'ün üzerinde tutundu

06.09.2019 - 14:54
Bitcoin 10 bin 500'ün üzerinde tutundu | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yeni düzenleme haberlerinin ardından görülen dalgalanmanın ardından piyasada izlenen hafif toparlanmaya paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 10 bin 723 dolarla yeniden 10 bin 500 doların üzerinde destek buldu.

Avrupa Komisyonunun Facebookun kripto para birimi Libraya yönelik inceleme uygulamasının ardından altcoinlerdeki değer kayıplarının ardındna Bitcoin 10 bin 500 doların altına inmişti. Söz konusu düşüşün ardından tepki alımlarıyla görülen toparlanma sonrası, Blockroot ortak kurucusu ve Bitcoin yatırımcısı Josh Rager, Bitcoinin 2016-2017 boğa piyasası hareketini takip etmesi durumunda değerinin ikiye katlanabileceğini söyledi. Rager, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Bitcoinin 2016da 220 dolardan 550 dolara yükselmesini, bu yıl 3 bin 100 dolardan 13 bin 700 dolara ulaşmasına benzeterek, söz konusu 9 bin dolar destek düzeyinin kırılmaması gerektiği uyarısını yaptı. Rager, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu mevcut yapı bana Bitcoinin 2015-2016da neredeyse iki buçuk kat değerlendiği ve (boğa piyasasının) altı ay daha devam ettiği yapıyı hatırlatıyor. Sonrasında gelen iki katlık artışın ardından da Bitcoindeki artış eğilimi devam etti. Kesin olan bir şey var, 9 bin dolar destek düzeyinin kırılmasını istemiyorum. Eğer 9 bin dolar düzeyinin altına inilirse, alıcılar 7 bin dolara kadar almaya devam edebilir. Benim görüşüm, fiyatların aşağı veya yatay olduğu dönemlerde oturup beklemek çünkü yavaş piyasaların durumu bu.

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Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.38 artışla 10 bin 723 dolara yükseldi ve 192 milyar 158 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 71.1ini oluşturdu.

Toplam 2,646 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.25, yüzde 3.29 ve yüzde 2.16 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Binance Coin ve Monero yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 69u düşerken, yüzde 35.18 ile en çok 99uncu sıradaki Egretia değer kaybetti.

Perşembe günü izlenen düşüş eğiliminin Bitcoindeki artışa paralel olarak toparlanmasının ardından piyasa hacmi 270 milyar 379 milyon dolarla yeniden 270 milyar doların üzerine yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 75 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.38

4.Bitcoin Cash yüzde 0.25

7.Binance Coin yüzde 3.29

10.Monero yüzde 2.16 artarken

2.Ethereum yüzde 0.03

3.Ripple yüzde 0.83

5.Litecoin yüzde 0.46

6.Tether yüzde 0.09

8.EOS yüzde 0.86

9.Bitcoin SV yüzde 0.15 düştü. 


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