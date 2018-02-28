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Bill Gates'ten Bitcoin için 'ölümcül' açıklama

28.02.2018 - 16:37 | Son Güncelleme :

Bill Gates, Bitcoin'in başını çektiği kripto paraları ölümcül olarak görüyor.

Microsoft’un kurucusu, dolar milyarderi Bill Gates, kripto paraların doğrudan ölümlere sebep olduğunu söyledi ve internette bu paralar karşılığında uyuşturucu ticareti yapıldığını belirtti: “İnsanlar kripto paraları kullanarak uyuşturucular satın alıyor. Bu açıdan bakıldığında, kripto paralar doğrudan ölümlere sebep olan nadir teknolojilerden birisi.”

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Gates ayrıca kripto para arzlarının ve piyasalarının spekülatif yapılarının yatırımcılar için bir hayli riskli olduğuna dikkat çekti.

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Etiketler

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