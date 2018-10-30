‹ Önceki Haber İstanbul Havalimanı'nı kullanacaklara güzel haber! İstanbul Havalimanı'nı kullanacaklara güzel haber! Sonraki Haber › "Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" "Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bitcoin...

30.10.2018 - 12:05 | Son Güncelleme :
Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bitcoin... | Bitcoin Haberleri

Bir bilimsel çalışmaya göre, Bitcoin için harcanan enerji 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabilir.

Geçtiğimiz yıl yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken Bitcoin bir türlü eski günlerine geri dönemiyor. Chicago Tribune'ün haberine göre değer kaybı ile yatırımcılarının yüzünü güldürmeyen Bitcoin bu sefer bilim dünyasının merceğinde. Bir bilimsel çalışmaya göre, Bitcoin için harcanan enerji 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabilir.

Aynı çalışmaya göre, Bitcoin madenciliği için harcanan enerjinin 2033 yılına gelindiğinde gezegenimizin iklimine olumsuz etki edecek seviyeye ulaşacağının altı çizildi.

Söz konusu araştırmada Bitcoin'in orta ölçekli bir ülkeye eşdeğer derecede sera gazı emisyonu taşıyor olabileceği açıklandı. Pazartesi günü yayınlanan açıklamaya göre hızlı büyümesine devam ederse gezegeni tehlikeli seviyelerde ısınmaya sürükleyeceğine değinilmiş. durumda.

Yüksek enerji kullanımıyla meşhur olan Bitcoin blok zinciri ile yüksek güçlü enerji ekipmanı gerektiriyor. Bu durum sebebiyle kömür santrallerinde artış yaşanıyor ve bu durum küresel ısınmanın tetiklenmesine sebep oluyor.

Nature Climate Change'de yayınlanan, bitcoin madenciliğinin mevcut enerji kullanımını ve teknolojinin büyümeye devam etmesi halinde gelecekte neler olabileceğini hesaplamayı amaçlayan bu araştırmaya göre Bitcoin yaygınlaştıkça daha çok bilgisayar daha çok elektrik daha çok ekipman ve beraberinde daha çok küresel ısınma getirir.

Araştırma Çin ve aynı zamanda Bitcoin madenciliğini daha çok kullanan Amerika Birleşik Devletleri analizleri üzerinden gerçekleştirilmiş. Bugün 9 milyon insanın nüfusundaki Avusturya gibi bir ülkenin emisyonlarıyla kıyaslandığında yaklaşık 69 milyon tonluk karbondioksiti serbest bırakmak anlamına geliyor.

Hawaii Üniversitesi'nden Camilo Mora, tehlikenin boyutunu anlatırken "Bu iki yıl içinde 2 derecelik ısınmayı kolayca aşabilir" dedi.

İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan David Malone ise Bitcoin'in enerji talebinin İrlanda'nınkine eşit olduğunu açıklamıştı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber İstanbul Havalimanı'nı kullanacaklara güzel haber! İstanbul Havalimanı'nı kullanacaklara güzel haber! Sonraki Haber › "Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" "Aydın'ın ihracatını 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.257 Değişim: -0,31% Hacim : 5.517 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 88.564 30.10.2018 Yüksek 91.387
Açılış: 90.884
5,4758 Değişim: -1,48%
Düşük 5,4635 30.10.2018 Yüksek 5,5631
Açılış: 5,5583
6,2333 Değişim: -1,45%
Düşük 6,2231 30.10.2018 Yüksek 6,3330
Açılış: 6,32495
215,69 Değişim: -1,89%
Düşük 215,37 30.10.2018 Yüksek 220,08
Açılış: 219,85
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.