Bilim insanlarından korkutan açıklama! Bitcoin... | Bitcoin Haberleri

Bir bilimsel çalışmaya göre, Bitcoin için harcanan enerji 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabilir.

Geçtiğimiz yıl yükselişi ile dikkatleri üzerine çeken Bitcoin bir türlü eski günlerine geri dönemiyor. Chicago Tribune'ün haberine göre değer kaybı ile yatırımcılarının yüzünü güldürmeyen Bitcoin bu sefer bilim dünyasının merceğinde. Bir bilimsel çalışmaya göre, Bitcoin için harcanan enerji 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabilir.

Aynı çalışmaya göre, Bitcoin madenciliği için harcanan enerjinin 2033 yılına gelindiğinde gezegenimizin iklimine olumsuz etki edecek seviyeye ulaşacağının altı çizildi.

Söz konusu araştırmada Bitcoin'in orta ölçekli bir ülkeye eşdeğer derecede sera gazı emisyonu taşıyor olabileceği açıklandı. Pazartesi günü yayınlanan açıklamaya göre hızlı büyümesine devam ederse gezegeni tehlikeli seviyelerde ısınmaya sürükleyeceğine değinilmiş. durumda.

Yüksek enerji kullanımıyla meşhur olan Bitcoin blok zinciri ile yüksek güçlü enerji ekipmanı gerektiriyor. Bu durum sebebiyle kömür santrallerinde artış yaşanıyor ve bu durum küresel ısınmanın tetiklenmesine sebep oluyor.

Nature Climate Change'de yayınlanan, bitcoin madenciliğinin mevcut enerji kullanımını ve teknolojinin büyümeye devam etmesi halinde gelecekte neler olabileceğini hesaplamayı amaçlayan bu araştırmaya göre Bitcoin yaygınlaştıkça daha çok bilgisayar daha çok elektrik daha çok ekipman ve beraberinde daha çok küresel ısınma getirir.

Araştırma Çin ve aynı zamanda Bitcoin madenciliğini daha çok kullanan Amerika Birleşik Devletleri analizleri üzerinden gerçekleştirilmiş. Bugün 9 milyon insanın nüfusundaki Avusturya gibi bir ülkenin emisyonlarıyla kıyaslandığında yaklaşık 69 milyon tonluk karbondioksiti serbest bırakmak anlamına geliyor.

Hawaii Üniversitesi'nden Camilo Mora, tehlikenin boyutunu anlatırken "Bu iki yıl içinde 2 derecelik ısınmayı kolayca aşabilir" dedi.

İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan David Malone ise Bitcoin'in enerji talebinin İrlanda'nınkine eşit olduğunu açıklamıştı.

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