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ABD'li dev bankadan 'kripto para' tahmini

13.02.2018 - 10:10

JP Morgan, "Kripto paralar var olmaya devam edecekler" tahmininde bulundu.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından JP Morgan, kripto paraların tamamen ortadan kalkmalarının muhtemel olmadığını ve değişik formlarda, şekillerde hayatta kalmaya devam edeceklerini bildirdi.

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"Eğer geçmişteki getiriler, oynaklıklar ve korelasyonlar devam eder ise, kripto paraların yatırımcıların global tahvil ve hisse senedi portföylerini çeşitlendirmede bir rol oynama potansiyelleri olabilir" değerlendirmesini yapan JP Morgan, "Ancak son birkaç yıldaki astronomik getiriler ve oynaklıklar dikkate alındığında bunun olup olmayacağı büyük bir soru işareti" ifadelerini kullandı.

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin fiyatları yüzde 5 dalgalanarak 8,551 dolar ile 8,980 dolar arasında işlem gördü. Bitcoin, 19,511 dolarlık 18 Aralık rekorunun yüzde 56 altında bulunuyor.

Ripple, yüzde 3 ekside 1.01 dolar oldu.

Ethereum, yüzde 2.5 ekside 841 dolara geriledi.

Litecoin ise yüzde 2.2 düşerek 156.64 dolardan alıcı buldu.

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