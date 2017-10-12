‹ Önceki Haber ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti Sonraki Haber › New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı

44 Bitcoin'e vatandaşlık hakkı

12.10.2017 - 06:58

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu, yaklaşık 44 Bitcoin karşılığı vatandaşlık hakkı verecek.

Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu, 200 bin dolar karşılığı verdiği vatandaşlık hakkının başvurularında dijital para da kabul edeceklerini açıkladı. Buna göre, 277 bin kişinin yaşadığı ülkeden vatandaşlık almak isteyenler yaklaşık 43,64 Bitcoin ödeyecek.

113 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT

İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Vanuatu'da yaşayanlar, aralarında İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin de olduğu 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.

Vatandaşlarına düşük vergi imkanı tanıyan ülkede çift pasaportlulara gelir vergisi uygulanmıyor.

Vanuatu Bilgilendirme Merkezi Genel Müdürü James Harris, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Finansal transferlerde kripto paraların kullanılması hakkında bazı şüpheler bulunuyor. Ancak bu şüphelerin tersi de mümkün. Kripto para birimi, tüm ortaya çıkış ve işlem geçmişinin izlenebileceği bir muhasebe defterine sahip" dedi.

 


‹ Önceki Haber ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti Sonraki Haber › New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.816 Değişim: 0,00% Hacim : 6.919 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.816 11.10.2017 Yüksek 103.816
Açılış: 103.816
3,6397 Değişim: -0,25%
Düşük 3,6376 12.10.2017 Yüksek 3,6522
Açılış: 3,64875
4,3267 Değişim: -0,02%
Düşük 4,3215 12.10.2017 Yüksek 4,3365
Açılış: 4,3277
151,55 Değişim: -0,01%
Düşük 151,24 12.10.2017 Yüksek 151,92
Açılış: 151,56
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.