‹ Önceki Haber Türkiye’de ilk kez üniversite ve sigorta şirketinden işbirliği Türkiye’de ilk kez üniversite ve sigorta şirketinden işbirliği

100 kripto paradan 91'i düştü

24.01.2020 - 17:29
100 kripto paradan 91'i düştü | Bitcoin Haberleri

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin sürmesiyle, en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 91'i düşerken, piyasa hacmi 228 milyar 766 milyon dolarla 230 milyar doların altına indi.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen WEF, dünyanın önde gelen bazı merkez bankalarıyla birlikte merkez bankaları tarafından oluşturulacak dijital para birimlerine (central bank digital currency / CBDC) yönelik yeni uygulama kılavuzunu duyurdu.

WEF'in söz konusu uygulama kılavuzunun yasa yapıcılara, CBDC'lerin olası faydalarını göstermesi ve tasarımında yardımcı olması hedefleniyor. WEF blockchain ve dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) başkanı Sheila Warren, kılavuzla ilgili şunları söyledi:

Merkez bankalarının küresel ekonomide oynadıkları kritik roller düşünüldüğünde, blockchain'le oluşturulanlar dahil olmak üzere merkez bankaları tarafından uygulanacak herhangi bir dijital para birimi yerel ve uluslararası düzeyde büyük etki yaratacaktır. Merkez bankalarının bu doğrultuda, olası fırsatlar ve risklerin kapsamlı analizini yaparak dikkatle ilerlemeleri büyük önem taşımaktadır.

Bahreyn Merkez Bankası Başkanı M. Al Maraj da, WEF'in uygulama kılavuzunu test edecek ilk merkez bankası olacaklarını belirterek, Umarız ki bu kılavuz, Dördüncü Sanayi Devriminin oluşturduğu değişimlere uyum sağlama ve bu değişimleri öğrenme için iyi bir fırsat olacak dedi.

Bunun yanında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, şirketin gelecek 12 ay içinde halka arz yapmaya hazırlandığını söyledi. WEF'te yaptığı konuşmada Garlinghouse, halka arzın şirket için doğal bir evrim olarak tanımlarken, Gelecek 12 ay içinde kripto/blockchain alanında IPO'lar görmeye başlayacaksınız. Biz, halka açılan ne ilk şirket ne de son şirket olacağız, fakat yine de bu değişimde ön sıralarda yer alacağımızı düşünüyorum dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.51 düşüşle 8,344 dolara düşerken, 151 milyar 687 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.3'ünü oluşturdu.

Toplam 5 bin 63 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yüzde 32.81, yüzde 14.11, yüzde 9.19, yüzde 8.69, yüzde 7.46, yüzde 7.26, yüzde 1.61, yüzde 1.47, yüzde 1.46, yüzde 0.63 ve yüzde 0.15 ile sırasıyla yalnızca Centrality, Nervos Network, Enjin Coin, Bytecoin, Bytom, Lisk, iExec RLC, UNUS SED LEO, OKB, Waves ve Cosmos yükseldi. En büyük 91 kripto para birimindeki düşüşe yüzde 15.27 ile 68'inci sıradaki Komodo öncülük etti. En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden de son 24 saatte yüzde 8.81 ile en çok BitcoinSV düştü.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 3.94 düşüşle 228 milyar 766 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 91 milyar 704 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.51,

- Ethereum yüzde 3.16,

- Ripple yüzde 3.99,

- Bitcoin Cash yüzde 8.53,

- Bitcoin SV yüzde 8.81,

- Tether yüzde 0.08,

- Litecoin yüzde 6.97,

- EOS yüzde 2.57,

- Binance Coin yüzde 3.79,

- Stellar yüzde 7.70 düştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.142 Değişim: -0,33% Hacim : 12.255 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 120.761 24.01.2020 Yüksek 123.936
Açılış: 123.694
5,9428 Değişim: 0,12%
Düşük 5,9236 25.01.2020 Yüksek 5,9484
Açılış: 5,9358
6,5540 Değişim: -0,19%
Düşük 6,5476 25.01.2020 Yüksek 6,5705
Açılış: 6,5666
300,30 Değişim: 0,69%
Düşük 296,88 24.01.2020 Yüksek 301,25
Açılış: 298,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.