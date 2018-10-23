10 kripto paranın yedisi geriledi | Bitcoin Haberleri

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsasının (HKSE) kripto para birimleri ve blockchain (blok zinciri) teknolojilerine yönelik regülasyonları yakında uygulamaya başlayacağına yönelik haberlerin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yedisi geriledi.

HKSE'nin yayınladığı yeni araştırma raporunda, regülatörlerin finansal teknolojileri daha iyi takip etmesi gerektiği vurgulanırken, söz konusu durumun gerçekleşmemesi durumunda ise finans dünyasında uygulanan yasaların, geleneksel finans hizmetleriyle benzerliklerine göre FinTech ve teknoloji alanlarına da uygulanması gerektiği uyarısı yer aldı.

Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

Çeşitli ülkelerde FinTech alanına yönelik regülasyonlar farklılık gösterse de, benzer şekilde işleyen finansal servislere, işlevselliğin sağlanması ve arbitrajın önlenmesi için aynı regülasyonlar uygulanmalıdır.

HKSEden gelen açıklamaların ardından toplam 112 milyar 114 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.43lük bir düşüşle 6,466 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 53.6sını oluşturdu.

Toplam 2,050 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.57, yüzde 0.61 ve yüzde 2.02 ile sırasıyla yalnızca Stellar, Tether ve Monero artarken, en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 53ü yükseldi ve yüzde 32.64 ile en çok 46ncı sıradaki Chainlink arttı.

Piyasadaki dalgalanmaların ardından piyasa hacmi 209 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 10 milyar 420 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.43

2.Ethereum yüzde 0.44

3.Ripple yüzde 1.00

4.Bitcoin Cash yüzde 0.65

5.EOS yüzde 0.63

6.Stellar yüzde 1.57

7.Litecoin yüzde 0.63

8.Tether yüzde 0.61

9.Cardano yüzde 0.24 düşerken

10.Monero yüzde 2.02 arttı.

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