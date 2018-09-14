Yatırım fonlarının portföy değeri 48 milyar TL'yi aştı

Yatırım fonlarında 14/09/2018 itibari ile toplam 328 fondan 290 tanesi yükselirken 36 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 48,1 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.08 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.54 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.14 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,454,247 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.99 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.02 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 1.87 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 25.80 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 22.26 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.46 ile 5.02 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 5.02 ile TLH olurken onu yüzde 4.44 ile SYP ve yüzde 4.30 getiri ile TAU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.46 ile FUS olurken onu yüzde -2.07 ile FGS ve yüzde -2.06 getiri ile FGA takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 14/09/2018 itibari ile toplam 83 fondan 80 tanesi yükselirken 3 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.42 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.24 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 2.60 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 454,245 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.34 ile 2.31 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.31 ile IBD olurken onu yüzde 1.93 ile VAF ve yüzde 1.88 getiri ile IPA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.34 ile AN1 olurken onu yüzde -0.08 ile ACY ve yüzde 0.00 getiri ile TI7 takip etti.

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