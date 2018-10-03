Yatırım fonlarında son durum

Yatırım fonlarında 03/10/2018 itibari ile toplam 325 fondan 169 tanesi yükselirken 154 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarında 03/10/2018 itibari ile toplam 325 fondan 169 tanesi yükselirken 154 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 42,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.16 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.80 azaldı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -6.51 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,429,991 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.32 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.67 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 4.30 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 23.88 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 24.20 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.79 ile 4.16 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 4.16 ile FGS olurken onu yüzde 2.44 ile FGA ve yüzde 2.27 getiri ile TGE takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.79 ile SYP olurken onu yüzde -1.67 ile ADP ve yüzde -1.63 getiri ile TAU takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 03/10/2018 itibari ile toplam 84 fondan 32 tanesi yükselirken 51 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.76 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 5.72 azaldı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -8.51 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 448,131 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.09 ile 1.45 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.45 ile TNT olurken onu yüzde 0.41 ile IPJ ve yüzde 0.34 getiri ile AN1 takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.09 ile VAF olurken onu yüzde -0.64 ile ACD ve yüzde -0.60 getiri ile IPA takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN