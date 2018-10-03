‹ Önceki Haber 264 fondan 169 tanesi değer kaybetti 264 fondan 169 tanesi değer kaybetti Sonraki Haber › Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme

Yatırım fonlarında son durum

03.10.2018 - 16:58
Yatırım fonlarında son durum

Yatırım fonlarında 03/10/2018 itibari ile toplam 325 fondan 169 tanesi yükselirken 154 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarında 03/10/2018 itibari ile toplam 325 fondan 169 tanesi yükselirken 154 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 42,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.16 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.80 azaldı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -6.51 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,429,991 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.32 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 1.67 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 4.30 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 23.88 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 24.20 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.79 ile 4.16 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 4.16 ile FGS olurken onu yüzde 2.44 ile FGA ve yüzde 2.27 getiri ile TGE takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.79 ile SYP olurken onu yüzde -1.67 ile ADP ve yüzde -1.63 getiri ile TAU takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 03/10/2018 itibari ile toplam 84 fondan 32 tanesi yükselirken 51 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 2.76 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 5.72 azaldı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -8.51 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 448,131 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.09 ile 1.45 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 1.45 ile TNT olurken onu yüzde 0.41 ile IPJ ve yüzde 0.34 getiri ile AN1 takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.09 ile VAF olurken onu yüzde -0.64 ile ACD ve yüzde -0.60 getiri ile IPA takip etti.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 


‹ Önceki Haber 264 fondan 169 tanesi değer kaybetti 264 fondan 169 tanesi değer kaybetti Sonraki Haber › Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.614 Değişim: -1,62% Hacim : 3.414 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 95.367 04.10.2018 Yüksek 97.072
Açılış: 97.043
6,1580 Değişim: 1,84%
Düşük 6,0478 04.10.2018 Yüksek 6,2298
Açılış: 6,04775
7,0970 Değişim: 2,20%
Düşük 6,9330 04.10.2018 Yüksek 7,1719
Açılış: 6,94425
237,25 Değişim: 1,90%
Düşük 232,64 04.10.2018 Yüksek 240,21
Açılış: 232,83
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.