329 fondan 193 tanesi yükseldi

Yatırım fonlarında 17/10/2018 itibari ile toplam 329 fondan 193 tanesi yükselirken 136 tanesi değer kaybetti.

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 41,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.16 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.10 azaldı.

Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -13.32 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,416,490 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 1.01 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.00 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 4.68 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 17.59 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 17.35 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.07 ile 2.73 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.73 ile AFT olurken onu yüzde 2.63 ile YAY ve yüzde 2.25 getiri ile TI3 takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.07 ile TGE olurken onu yüzde -0.90 ile IBD ve yüzde -0.86 getiri ile AKE takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 17/10/2018 itibari ile toplam 83 fondan 44 tanesi yükselirken 39 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.40 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.48 azaldı.

Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -13.73 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 442,545 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.90 ile 0.54 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.54 ile GPG olurken onu yüzde 0.48 ile IPJ ve yüzde 0.47 getiri ile YOD takip etti.

Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.90 ile IBD olurken onu yüzde -0.62 ile VAF ve yüzde -0.38 getiri ile DPD takip etti.

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