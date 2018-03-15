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Toplam yatırımcı sayısı 3.5 milyonu aştı

15.03.2018 - 13:24

Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,549,526 oldu.

Yatırım fonlarında 15/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 218 tanesi yükselirken 107 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 50,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.61 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.82 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.85 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,549,526 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.39 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.09 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.65 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 5.62 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 5.39 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.70 ile 0.62 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 0.62 ile AN1 olurken onu yüzde 0.62 ile HOY ve yüzde 0.61 getiri ile DBA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.70 ile SYP olurken onu yüzde -1.70 ile ADP ve yüzde -1.67 getiri ile TAU takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 15/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 46 tanesi yükselirken 34 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.43 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.15 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 55.90 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,134 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.60 ile 0.62 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.62 ile AN1 olurken onu yüzde 0.48 ile YSP ve yüzde 0.40 getiri ile VK3 takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.60 ile DZA olurken onu yüzde -0.58 ile DPD ve yüzde -0.57 getiri ile YAR takip etti.

 

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Etiketler

  • yatırım fonları
  • portföy değeri
  • Karma ve Değişken fonlar
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