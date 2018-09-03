Portföy değeri 84 milyar TL'yi aştı

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 03/09/2018 itibari ile toplam 263 fondan 137 tanesi yükselirken 123 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 84,4 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.20 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.32 arttı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.54 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,747,625 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.74 ile 2.87 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.87 ile AVR olurken onu yüzde 2.55 ile ATE ve yüzde 2.31 getiri ile HEA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.74 ile GHH olurken onu yüzde -1.67 ile FEZ ve yüzde -1.12 getiri ile IEK takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 03/09/2018 itibari ile toplam 23 fondan 2 tanesi yükselirken 21 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.77 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.29 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 8.16 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,543,222 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.92 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 13.16 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.71 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.98 ile 0.77 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları yüzde 0.77 ile ABE ve yüzde 0.42 ile AVH oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.98 ile HHB olurken onu yüzde -0.81 ile AEH ve yüzde -0.80 getiri ile ANS takip etti.

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