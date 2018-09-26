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İşte en çok kazandıran yatırım fonları

26.09.2018 - 14:32
İşte en çok kazandıran yatırım fonları

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.69 ile FGS olurken onu yüzde 0.59 ile TLH ve yüzde 0.54 getiri ile YKU takip etti.

Yatırım fonlarında 26/09/2018 itibari ile toplam 326 fondan 157 tanesi yükselirken 168 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 43,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.13 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 4.80 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -3.50 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,436,320 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.60 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 7.49 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 10.10 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 24.69 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 25.59 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.99 ile 1.69 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 1.69 ile FGS olurken onu yüzde 0.59 ile TLH ve yüzde 0.54 getiri ile YKU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.99 ile IPJ olurken onu yüzde -1.88 ile TLE ve yüzde -1.87 getiri ile AFA takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 26/09/2018 itibari ile toplam 84 fondan 37 tanesi yükselirken 47 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.53 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.59 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -2.62 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 448,791 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.99 ile 0.33 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.33 ile ECA olurken onu yüzde 0.28 ile YOD ve yüzde 0.28 getiri ile IYB takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.99 ile IPJ olurken onu yüzde -1.33 ile IBD ve yüzde -1.25 getiri ile AIG takip etti.

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