İşte en çok kazandıran 3 fon

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.41 ile 3.11 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 3.11 ile GHH olurken onu yüzde 2.93 ile AMG ve yüzde 2.76 getiri ile AZD takip etti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 85,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.47 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.21 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 17.26 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,713,815 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.41 ile 3.11 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 3.11 ile GHH olurken onu yüzde 2.93 ile AMG ve yüzde 2.76 getiri ile AZD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -0.41 ile AGM olurken onu yüzde -0.36 ile ZHD ve yüzde -0.23 getiri ile IEB takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 14/09/2018 itibari ile toplam 23 fondan 23 tanesi yükselirken kaybettiren BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu olmadı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,5 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 1.43 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.20 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.79 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,534,427 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.99 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 2.02 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 1.87 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde 0.68 ile 2.63 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.63 ile MHH olurken onu yüzde 2.54 ile EIH ve yüzde 2.50 getiri ile GEH takip etti.Bugün BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında kaybettiren fon olmadı.

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