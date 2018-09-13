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İşte emeklilik fonlarındaki son durum

13.09.2018 - 15:38
İşte emeklilik fonlarındaki son durum

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 13/09/2018 itibari ile toplam 264 fondan 57 tanesi yükselirken 205 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 85,1 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.06 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.90 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.60 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,651,112 oldu.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.35 ile 0.95 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 0.95 ile FEZ olurken onu yüzde 0.81 ile ALI ve yüzde 0.54 getiri ile HHM takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -1.35 ile ATE olurken onu yüzde -1.05 ile NHA ve yüzde -1.05 getiri ile BNA takip etti.

HİSSE SENEDİ

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 13/09/2018 itibari ile toplam 23 fondan 3 tanesi yükselirken 20 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.85 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.81 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.45 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,535,669 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.27 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.07 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -0.89 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.54 ile 0.10 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.10 ile ABE olurken onu yüzde 0.07 ile BBH ve yüzde 0.03 getiri ile AH5 takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -0.54 ile BEH olurken onu yüzde -0.32 ile AVH ve yüzde -0.25 getiri ile GEH takip etti.

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