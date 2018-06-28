İşte emeklilik fonlarındaki son durum

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 28/06/2018 itibari ile toplam 263 fondan 196 tanesi yükselirken 66 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.21 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.21 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.53 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,673,279 oldu.Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.24 ile 2.47 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.47 ile GEH olurken onu yüzde 2.47 ile HES ve yüzde 2.42 getiri ile GEG takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.24 ile AVR olurken onu yüzde -1.12 ile ABE ve yüzde -1.00 getiri ile AUG takip etti.

HİSSE SENE

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 28/06/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 3.37 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.36 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.26 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,555,637 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.21 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.23 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -9.20 oldu.

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.12 ile 2.47 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.47 ile GEH olurken onu yüzde 2.47 ile HES ve yüzde 2.42 getiri ile GEG takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.12 ile ABE oldu.

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