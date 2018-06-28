‹ Önceki Haber Hisse fonlarının getirisi yüzde 0.21 oldu Hisse fonlarının getirisi yüzde 0.21 oldu Sonraki Haber › Büyükekşi: Gözüm arkada kalmayacak Büyükekşi: Gözüm arkada kalmayacak

İşte emeklilik fonlarındaki son durum

28.06.2018 - 14:42
İşte emeklilik fonlarındaki son durum

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 28/06/2018 itibari ile toplam 263 fondan 196 tanesi yükselirken 66 tanesi değer kaybetti.

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 80,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.21 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.21 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.53 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,673,279 oldu.Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.24 ile 2.47 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 2.47 ile GEH olurken onu yüzde 2.47 ile HES ve yüzde 2.42 getiri ile GEG takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.24 ile AVR olurken onu yüzde -1.12 ile ABE ve yüzde -1.00 getiri ile AUG takip etti.

HİSSE SENE

BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 28/06/2018 itibari ile toplam 23 fondan 22 tanesi yükselirken 1 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 3.37 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.36 arttı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.26 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,555,637 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.21 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.23 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -9.20 oldu.

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.12 ile 2.47 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 2.47 ile GEH olurken onu yüzde 2.47 ile HES ve yüzde 2.42 getiri ile GEG takip etti.Günün en fazla değer kaybeden BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.12 ile ABE oldu.

RAPORUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

 


‹ Önceki Haber Hisse fonlarının getirisi yüzde 0.21 oldu Hisse fonlarının getirisi yüzde 0.21 oldu Sonraki Haber › Büyükekşi: Gözüm arkada kalmayacak Büyükekşi: Gözüm arkada kalmayacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.520 Değişim: 0,30% Hacim : 6.324 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.230 29.06.2018 Yüksek 97.500
Açılış: 96.827
4,5912 Değişim: 0,15%
Düşük 4,5564 29.06.2018 Yüksek 4,6115
Açılış: 4,5845
5,3611 Değişim: 0,94%
Düşük 5,2969 29.06.2018 Yüksek 5,3872
Açılış: 5,31115
184,96 Değişim: 0,51%
Düşük 183,32 29.06.2018 Yüksek 185,85
Açılış: 184,02
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.