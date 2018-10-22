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İşte Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri

22.10.2018 - 16:13
İşte Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri | Bes Haberleri

Emeklilik BES-Gönüllü fonlarında 22/10/2018 itibari ile toplam 264 fondan 119 tanesi yükselirken 144 tanesi değer kaybetti. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının portföy değeri ise 85,6 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.08 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.35 azaldı. Emeklilik BES-Gönüllü fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 15.27 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 24,503,775 oldu. Emeklilik BES-Gönüllü fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.13 ile 1.57 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde 1.57 ile BNA olurken onu yüzde 1.56 ile AMZ ve yüzde 1.56 getiri ile NHA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Emeklilik BES-Gönüllü fonu yüzde -2.13 ile VEI olurken onu yüzde -2.09 ile IGE ve yüzde -1.91 getiri ile AMF takip etti.

HİSSE SENEDİ

Günün Yorumu BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarında 22/10/2018 itibari ile toplam 23 fondan 1 tanesi yükselirken 22 tanesi değer kaybetti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.02 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.96 azaldı. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 7.32 oldu. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 1,507,992 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.44 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 7.11 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.50 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. BES-Gönüllü Hisse Senedi fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.36 ile 0.73 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde 0.73 ile ABE oldu.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç BES-Gönüllü Hisse Senedi fonu yüzde -1.36 ile AEH olurken onu yüzde -1.32 ile HHB ve yüzde -1.14 getiri ile ANS takip etti.

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