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Hisse fonlarının getirisi yüzde 0.21 oldu

28.06.2018 - 14:38 | Son Güncelleme :
Hisse fonlarının getirisi yüzde 0.21 oldu

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.21 oldu

Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,9 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.37 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.01 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 11.81 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,544,368 oldu.Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.21 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.23 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -9.20 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 8.38 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 8.41 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.95 ile 3.53 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 3.53 ile TLH olurken onu yüzde 3.12 ile SYP ve yüzde 3.00 getiri ile TAU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.95 ile AFS olurken onu yüzde -2.49 ile GUH ve yüzde -2.29 getiri ile AFT takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 28/06/2018 itibari ile toplam 82 fondan 73 tanesi yükselirken 9 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,0 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.03 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.47 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 25.23 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 472,123 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.67 ile 2.04 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 2.04 ile VAF olurken onu yüzde 1.70 ile YAK ve yüzde 1.69 getiri ile ACD takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.67 ile IBD olurken onu yüzde -0.58 ile TVF ve yüzde -0.35 getiri ile AIG takip etti.

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