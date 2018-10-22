Hisse fonlarının getirisi endeksin altında kaldı | Bes Haberleri

Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarında 22/10/2018 itibari ile toplam 329 fondan 196 tanesi yükselirken 133 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 40,8 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.29 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.22 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -14.43 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,405,520 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -0.44 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 7.11 kaybettirirken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -1.50 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin altında gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 16.80 değer kazandıkları görülüyor.

Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 17.05 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.23 ile 21.83 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 21.83 ile TPF olurken onu yüzde 1.92 ile GUH ve yüzde 1.85 getiri ile AFS takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -2.23 ile BAA olurken onu yüzde -2.18 ile TIF ve yüzde -1.83 getiri ile ADP takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 22/10/2018 itibari ile toplam 83 fondan 39 tanesi yükselirken 44 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 4,4 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.31 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 3.21 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde -15.65 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 440,976 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.01 ile 0.84 arasında değişti.

Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.84 ile IBD olurken onu yüzde 0.75 ile AIG ve yüzde 0.59 getiri ile SKA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -1.01 ile VAF olurken onu yüzde -0.95 ile DZA ve yüzde -0.87 getiri ile ACD takip etti.

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