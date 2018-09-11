Hisse fonları yüzde 5.72 kazandırdı

Hisse fonları son bir ayda yüzde 5.72 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.81 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Yatırım fonlarında 11/09/2018 itibari ile toplam 328 fondan 111 tanesi yükselirken 214 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 48,6 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.01 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.59 azaldı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 9.69 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,479,071 oldu.

Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde -1.03 oldu. Hisse fonları son bir ayda yüzde 5.72 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde -2.81 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti.

Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 31.04 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 32.24 oldu. Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti.

Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -3.17 ile 0.66 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 0.66 ile YTD olurken onu yüzde 0.50 ile FUS ve yüzde 0.48 getiri ile KTA takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -3.17 ile SYP olurken onu yüzde -3.02 ile ADP ve yüzde -2.93 getiri ile TAU takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 11/09/2018 itibari ile toplam 83 fondan 15 tanesi yükselirken 68 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 5,2 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.88 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 2.58 azaldı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 3.70 oldu. Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 456,250 oldu.

Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -2.20 ile 0.26 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.26 ile IPJ olurken onu yüzde 0.17 ile SPV ve yüzde 0.15 getiri ile YTP takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -2.20 ile VAF olurken onu yüzde -1.40 ile ACD ve yüzde -1.25 getiri ile DZA takip etti.

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